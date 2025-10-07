Live TV

Exclusiv Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în funcție de inundații. Bucureștenii să evite deplasarea prin pasaje

Data publicării:
cod rosu bucuresti
Specialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că este în lucru un plan, în funcție de nivelul de inundații, pentru reducerea transportului în comun, context în care închiderea școlilor în București este o măsură care ajută la evitarea blocajului și incidentelor pe tot parcursul codului roșu de vreme rea.

„Vrem ca prioritatea noastră în această perioadă să fie viețile umane. Nu dorim să avem incidente pe tot parcursul codului roșu. Considerăm că cea mai mare problemă poate fi atunci când părinții pleacă grăbiți să ridice copiii de la școală. Și atunci, ca măsură de precauție, a fost necesar ca să suspendăm învățământul preșcolar și școlar până la cel universitar”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar ar Bucureștiului a subliniat că este în lucru un plan pentru reducerea traficului: „Gândim un plan în funcție de nivelul de inundații, să reducem din parc, mai ales din tramvaie, care poartă foarte mult din bucureșteni dintr-o parte în alta a orașului și atâta timp cât nu vom avea un transport comun pus la dispoziție și orașul va fi blocat, vom crea o panică în oraș și atunci trebuie să reducem din traficul pe ziua următoare”.

Referitor la zonele unde în mod constant sunt acumulări mari de apă în timpul ploilor, Bujduveanu a precizat că au fost luate în calcul trei zone de intervenție: intersecțiile mari, pasajele și unele porțiuni de circulație a tramvaielor.

„Vreau să-i rog pe bucureșteni să evite sub orice formă deplasarea prin pasajele din municipiul București în acest interval de cod roșu”, a subliniat primarul interimar.

Stelian Bujduveanu a anunțat că urmează o ședință operativă și că sunt discuții și cu Metrorex pentru asigurarea transportului subteran, iar transportul de suprafață va fi asigurat 60% și în situații extraordinare.

„Prima ședință operativă înainte de de evenimentul meteo va fi la ora 20:00 în Centrul pentru situații de urgență pe care îl are Primăria Municipiului București. Metrorex face parte din echipa de acolo și au luat și ei măsuri de precauție. Noi, la nivel de transport de suprafață, vă pot spune că suntem pregătiți să reducem parcul până la 40% ca pe perioada verii. În situații extraordinare tot vom asigura un 60% pe transport în comun de suprafață”, a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
"Ce te uiți așa la mine?" Gabi Torje s-a aprins în direct: "Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat?"
Digi Sport
"Ce te uiți așa la mine?" Gabi Torje s-a aprins în direct: "Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
Cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile au emis primul mesaj...
O umbrelă ținută de un copil este dată peste cap de vânt, în București, pe 24 octombrie 2017.
Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția nu a decis nici de această dată cum va arăta reforma...
Daniel David, ministrul Educației.
Ce spune ministrul Educaței despre recuperarea cursurilor la școlile...
Ultimele știri
Exerciţiu de mobilizare pentru rezerviști în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Precizările Ministerului Apărării
Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut”
Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sala de clasa goala, scoala
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian Bujduveanu: „Trebuie să fim prudenți și să nu blocăm orașul”
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
pompierii interventie inundatii
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
WhatsApp Image 2025-07-28 at 11.31.39_4e244996
Măsuri de urgență în județele sub cod roșu și cod portocaliu. Raed Arafat: „Activați mesajele RO-ALERT”. Recomandări pentru populație
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui fotbalist a fost confundată cu sora acestuia. Cum...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să...
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea în Maldive. Mama artistului confirmă: „A fost o surpriză totală pentru...