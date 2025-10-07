Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că este în lucru un plan, în funcție de nivelul de inundații, pentru reducerea transportului în comun, context în care închiderea școlilor în București este o măsură care ajută la evitarea blocajului și incidentelor pe tot parcursul codului roșu de vreme rea.

„Vrem ca prioritatea noastră în această perioadă să fie viețile umane. Nu dorim să avem incidente pe tot parcursul codului roșu. Considerăm că cea mai mare problemă poate fi atunci când părinții pleacă grăbiți să ridice copiii de la școală. Și atunci, ca măsură de precauție, a fost necesar ca să suspendăm învățământul preșcolar și școlar până la cel universitar”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar ar Bucureștiului a subliniat că este în lucru un plan pentru reducerea traficului: „Gândim un plan în funcție de nivelul de inundații, să reducem din parc, mai ales din tramvaie, care poartă foarte mult din bucureșteni dintr-o parte în alta a orașului și atâta timp cât nu vom avea un transport comun pus la dispoziție și orașul va fi blocat, vom crea o panică în oraș și atunci trebuie să reducem din traficul pe ziua următoare”.

Referitor la zonele unde în mod constant sunt acumulări mari de apă în timpul ploilor, Bujduveanu a precizat că au fost luate în calcul trei zone de intervenție: intersecțiile mari, pasajele și unele porțiuni de circulație a tramvaielor.

„Vreau să-i rog pe bucureșteni să evite sub orice formă deplasarea prin pasajele din municipiul București în acest interval de cod roșu”, a subliniat primarul interimar.

Stelian Bujduveanu a anunțat că urmează o ședință operativă și că sunt discuții și cu Metrorex pentru asigurarea transportului subteran, iar transportul de suprafață va fi asigurat 60% și în situații extraordinare.

„Prima ședință operativă înainte de de evenimentul meteo va fi la ora 20:00 în Centrul pentru situații de urgență pe care îl are Primăria Municipiului București. Metrorex face parte din echipa de acolo și au luat și ei măsuri de precauție. Noi, la nivel de transport de suprafață, vă pot spune că suntem pregătiți să reducem parcul până la 40% ca pe perioada verii. În situații extraordinare tot vom asigura un 60% pe transport în comun de suprafață”, a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

Editor : M.I.