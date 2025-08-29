Reacția Ambasadei Bangladeshului după ce un livrator a fost lovit pe stradă în București. Mesajul transmis lui Nicușor Dan

Ambasada Bangladeshului a reacționat joi, în urma atacului rasist care a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, când un curier din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față de un tânăr, pe motiv că este „invadator”. Ambasada a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru reacția sa și sfătuiește muncitorii din Bangladesh să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere.

„Ambasada Bangladesh la București transmite sinceră recunoștință președintelui României pentru declarația sa promptă și principală prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări.

Ambasada recunoaște cu sincere aprecieri intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și oamenilor români pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general.

Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin.

Trăiască prietenia Bangladesh-România!”, arată mesajul publicat pe Facebook.

Incidentul violent vine la doar câteva zile după ce Dan Tanasă, vicepreședintele AUR, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj prin care îi îndemna pe români să refuze mâncarea comandată, dacă aceasta le este adusă de un livrator străin. Deputatul este cercetat acum pentru incitare la violență.

Un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față de un tânăr, pe motiv că este „invadator”. Agresorul a fost oprit de un polițist aflat întâmplător pe stradă și ulterior a fost arestat preventiv.

Președintele Nicușor Dan a condamnat agresiunea motivată de ură și rasism și spune că este intolerabil să lovești și să umilești o persoană doar pentru că provine din altă țară.

