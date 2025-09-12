Live TV

Reacția AUR după ce o femeie care se afla pe lista partidului pentru un eveniment a fost prinsă cu șase cuțite la Parlament

BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis clarificări în cazul femeii care a fost prinsă cu șase arme albe la Palatul Parlamentului. Aceasta era înscrisă pe o listă a formațiunii politice pentru participarea la un eveniment economic. 

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări:

Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.

Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, se arată în comunicatul AUR.

Femeia este în prezent audiată de polițiștii de la Secția 17.

