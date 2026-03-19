Video Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile

Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

Șase țări au condamnat atacurile iraniene asupra infrastructurilor civile energetice din Golf și s-au declarat „dispuse să contribuie” la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă crucială prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Cele șase puteri sunt Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare”, se arată în declaraţie. „Salutăm angajamentul ţărilor care se implică în planificarea pregătitoare”, se arată în comunicatul comun, conform Reuters și AFP.

Declaraţia comună a celor şase ţări, dintre care cinci sunt membre ale G7, condamnă atacurile Iranului şi solicită Teheranului să-şi înceteze imediat acţiunile. „Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene”, adaugă cele şase ţări.

„Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere” din Golf, au declarat aceste ţări într-un comunicat comun, publicat după atacurile iraniene asupra instalaţiilor de gaz de la Ras Laffan din Qatar, al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL).

De asemenea, ele promit că vor colabora cu anumite ţări producătoare de energie pentru a creşte producţia şi a stabiliza pieţele. Salutând eliberarea rezervelor strategice de petrol, declaraţia comună adaugă: „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare pentru a creşte producţia”, spune comunicatul fără a da mai multe detalii în acest sens.

Informația vine în contextul în care Parlamentul iranian vrea să impună taxe și impozite navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„În Parlament, lucrăm la un plan conform căruia țările vor trebui să plătească taxe și impozite Republicii Islamice dacă strâmtoarea Ormuz este utilizată ca rută sigură” pentru transportul de energie și mărfuri, a declarat deputata din Teheran, Somayeh Rafiei, citată de agenția oficială Isna, preluată de Le Monde.

Totodată, Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat joi că orice ţară care se alătură coaliţiei propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Ormuz ar deveni, conform legislaţiei internaţionale, parte în conflictul din Orientul Mijlociu şi complice a americanilor şi israelienilor în agresiunea împotriva Iranului.

Donald Trump pregătește o invazie terestră. Obiectivele pe care ar trebui să le atingă mii de soldați americani (Reuters)

Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Te-ar putea interesa și:
Brüssel, Belgien, 19.03.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich *** Brussels, Belgium
Emmanuel Macron cere ca UE să desfășoare „un scut democratic” împotriva amestecului în alegeri
Donald Trump Sanae Takaichi
Trump mizează pe susținerea lui Sanae Takaichi: ar putea cere sprijinul Japoniei în războiul cu Iranul într-o întâlnire la Casa Albă
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Ce părere au românii despre „umbrela nucleară” a lui Macron și găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul țării (sondaj)
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Insula Kharg, în vizorul SUA. Iranul atacă puncte energetice strategice din Golful Persic
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amendamentul agreat în coaliție, adoptat de comisia de buget. Bani...
Israel-US Strike Iran: Joint Funeral For Larijani, Soleimani And IRIS Dena Sailors
„Puterea aeriană este drogul preferat”. Pentru SUA, așteptările...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Băsescu: PSD-ul vrea să arate că apără populația, încercând să facă...
Nicușor Dan la Bruxelles
Reuniune la Bruxelles, liderii europeni discută măsuri pentru...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 19 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Lukașenko la Casa Albă. Trimisul special al lui Trump în Belarus a făcut un anunț surprinzător în timpul vizitei la Minsk
Europa și SUA nu mai au rachete antiaeriene, avertizează șeful celui mai mare concern de armament din Germania
Citește mai multe
