Șase țări au condamnat atacurile iraniene asupra infrastructurilor civile energetice din Golf și s-au declarat „dispuse să contribuie” la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă crucială prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Cele șase puteri sunt Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare”, se arată în declaraţie. „Salutăm angajamentul ţărilor care se implică în planificarea pregătitoare”, se arată în comunicatul comun, conform Reuters și AFP.

Declaraţia comună a celor şase ţări, dintre care cinci sunt membre ale G7, condamnă atacurile Iranului şi solicită Teheranului să-şi înceteze imediat acţiunile. „Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene”, adaugă cele şase ţări.

„Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere” din Golf, au declarat aceste ţări într-un comunicat comun, publicat după atacurile iraniene asupra instalaţiilor de gaz de la Ras Laffan din Qatar, al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL).

De asemenea, ele promit că vor colabora cu anumite ţări producătoare de energie pentru a creşte producţia şi a stabiliza pieţele. Salutând eliberarea rezervelor strategice de petrol, declaraţia comună adaugă: „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare pentru a creşte producţia”, spune comunicatul fără a da mai multe detalii în acest sens.

Informația vine în contextul în care Parlamentul iranian vrea să impună taxe și impozite navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„În Parlament, lucrăm la un plan conform căruia țările vor trebui să plătească taxe și impozite Republicii Islamice dacă strâmtoarea Ormuz este utilizată ca rută sigură” pentru transportul de energie și mărfuri, a declarat deputata din Teheran, Somayeh Rafiei, citată de agenția oficială Isna, preluată de Le Monde.

Totodată, Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat joi că orice ţară care se alătură coaliţiei propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Ormuz ar deveni, conform legislaţiei internaţionale, parte în conflictul din Orientul Mijlociu şi complice a americanilor şi israelienilor în agresiunea împotriva Iranului.

