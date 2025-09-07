O tânără a cerut disperată ajutor după ce a fost urmărită și agresată de partenerul său într-un parc din Capitală. Deși fugea și striga, oamenii din jur au privit nepăsători, iar când a încercat să se adăpostească într-un punct de servicii din parc, a fost alungată. La un moment dat, un grup de femei a intervenit pentru a o proteja până la sosirea autorităților. În exclusivitate pentru Digi24, una dintre ele povestește cum a trăit momentul.

„Mă aflam în parc cu câteva prietene de-ale mele, inițiasem un picnic. La scurt timp se auzeau țipete în parc și am văzut că un bărbat fugărește o femeie și acea femeie țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute. Erau foarte multe persoane în parc. Se dusese și de unde se închiriază hidrobicicletele și cei de acolo au gonit-o. A venit la noi disperată și ne-a rugat să sunăm la poliție. Între timp, prietena mea a sunat la poliție, i-am spus să aștepte cu noi pe pătură până vine poliția”, a povestit, pentru Digi24, una dintre femeile care au ajutat victima.

Martora spune că agresorul a refuzat să plece de lângă tânără și, după ce a implorat-o să îl ierte, a început să o amenințe.

„Bărbatul s-a așezat lângă ea, a refuzat să plece și o implora să îl ierte, că nu o să o mai agreseze. După a văzut că aceasta nu vrea să accepte scuzele lui și s-a enervat. Atunci am filmat, când a început să o amenințe cu moartea. Eu puneam mâna pe ea ca să o apăr, să o pun în spatele meu, și tremura săraca fată, și mă făcea și pe mine să tremur. Domnul era foarte agresiv și îmi era că o să dea în noi. Era foarte multă lume, doar că nu aveau nicio treabă, doar se uitau”, a relatat martora.

Tânăra care a sărit în ajutor povestește că, deși erau mulți bărbați în zonă, niciunul nu a reacționat.

„Nu aveau nicio treabă, doar stăteau și se uitau. Când au venit acești bărbați, erau pe alee, le-am cerut ajutorul, se vede și în filmare, și a venit unul dintre bărbați, un polițist civil.”

Bărbatul a fost dus la secția de poliție și amendat, însă femeia agresată a refuzat să ceară un ordin de protecție.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

