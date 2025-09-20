Un bărbat din Prahova, cercetat pentru violenţă în familie, a fost găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Ipoteza polițiștilor

Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză a polițiștilor este că s-a sinucis.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au identificat, la data de 19 septembrie 2025, un autoturism staţionat pe marginea unui drum forestier din localitatea Dumbrăveşti. În interiorul vehiculului, pe bancheta din spate, a fost găsită o persoană de sex masculin, fără semne vitale, ce prezenta o plagă în zona încheieturii membrului superior stâng", informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Prahova, citată de News.ro.

Bărbatul găsit mort avea 41 de ani şi locuia în Ploieşti.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că principala ipoteză luată în considerare este că bărbatul s-a sinucis, pe fondul faptului că era cercetat pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare şi nu avea voie să se apropie de rudele sale. Ordinul de protecţie provizoriu fusese emis cu două zile înainte că bărbatul să îşi pună capăt zilelor.

Autoturismul a fost ridicat şi depozitat la sediul Poliţiei Oraşului Plopeni pentru continuarea cercetărilor.

Editor : M.B.