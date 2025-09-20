Live TV

Un bărbat din Prahova, cercetat pentru violenţă în familie, a fost găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Ipoteza polițiștilor

Data publicării:
banda politia nu treceti
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză a polițiștilor este că s-a sinucis.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au identificat, la data de 19 septembrie 2025, un autoturism staţionat pe marginea unui drum forestier din localitatea Dumbrăveşti. În interiorul vehiculului, pe bancheta din spate, a fost găsită o persoană de sex masculin, fără semne vitale, ce prezenta o plagă în zona încheieturii membrului superior stâng", informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Prahova, citată de News.ro.

Bărbatul găsit mort avea 41 de ani şi locuia în Ploieşti.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că principala ipoteză luată în considerare este că bărbatul s-a sinucis, pe fondul faptului că era cercetat pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare şi nu avea voie să se apropie de rudele sale. Ordinul de protecţie provizoriu fusese emis cu două zile înainte că bărbatul să îşi pună capăt zilelor.

Autoturismul a fost ridicat şi depozitat la sediul Poliţiei Oraşului Plopeni pentru continuarea cercetărilor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
3
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Rafinărie rusă atacată de dronă
5
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare
Digi Sport
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Weekend cu temperaturi de 32 de grade. Meteorologii anunță când se va...
colaj cu Regele Charles al III-lea în România și imagini Viscri și Valea Zălanului
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața...
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: „Un pisc al...
Ultimele știri
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
UE promite protecția evreilor din Europa după avertismentul rabinilor privind un exod pe fondul violențelor antisemite
Zboruri întârziate și anulate după un atac informatic care a vizat aeroporturile din Berlin și Bruxelles
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Unrecognizable little baby in safety car seat.
Bebeluș mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. Părinții, care îl plimbau fără scaun auto, condamnați la închisoare
bataie ploiesti
Mai mulți bărbați s-au luat la bătaie pe un bulevard din Ploieşti, blocând circulația. Când a ajuns Poliţia, scandalagiii plecaseră
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Doi copii de 11 ani, bătuți și băgați cu forța într-o mașină, în Bistrița. Agresorul, sub control judiciar
masina de politie
Un poliţist a fost dat în judecată de IPJ Caraş-Severin ca să plătească mașina de poliție cu care s-a răsturnat într-un pârâu
Polish F-16s on display as Prime Minister Donald Tusk meets pilots after Russian drone breach
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil...
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Noua ”regină”: milioane de vizualizări
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”