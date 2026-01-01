Live TV

Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului

Data publicării:
Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026. Foto Getty Images
Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026. Foto Getty Images
Din articol
Sărbători cu cruce roșie în ianuarie 2026 Calendar ortodox complet pentru luna ianuarie 2026

Calendarul ortodox al lunii ianuarie 2026 debutează sub semnul marilor sărbători creștine, marcate în calendar cu cruce roșie, care aduc în prim-plan evenimente esențiale din viața Mântuitorului și din istoria bisericii. De la Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare, până la Bobotează, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și cinstirea Sfinților Trei Ierarhi, prima lună a anului concentrează momente de maximă importanță liturgică, alături de pomenirea unor mari ierarhi, teologi și sfinți ai credinței ortodoxe.

Luna ianuarie deschide anul bisericesc civil cu sărbători de mare însemnătate teologică, marcate de evenimente care afirmă arătarea lui Hristos în lume și continuitatea credinței creștine, oferind credincioșilor un început de an sub semnul binecuvântării, al reînnoirii spirituale și al asumării valorilor fundamentale ale vieții religioase.

Sărbători cu cruce roșie în ianuarie 2026

1 ianuarie: Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare

Sărbătoarea prăznuită la 1 ianuarie, ocupă un loc deosebit în calendarul creștin ortodox, reunind într-un cadru liturgic sobru atât un moment din viața Mântuitorului, cât și cinstirea uneia dintre cele mai marcante personalități ale teologiei creștine. Evenimentul Tăierii Împrejur amintește de împlinirea Legii Vechiului Testament, Hristos supunându-Se rânduielilor iudaice la opt zile de la Naștere, fapt care subliniază realitatea întrupării Sale și continuitatea dintre Vechiul și Noul Legământ.

În același timp, pomenirea Sfântului Vasile cel Mare aduce în atenția credincioșilor figura unui mare ierarh, teolog și apărător al dreptei credințe, cunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la formularea doctrinei creștine și pentru vasta sa activitate filantropică.

6 ianuarie: Botezul Domnului

Sărbătoarea Botezului Domnului, cunoscută în tradiția ortodoxă și sub numele de Bobotează, Teofanie sau Arătarea Domnului, este prăznuită pe 6 ianuarie și reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale anului liturgic. Această sărbătoare marchează arătarea Sfintei Treimi la râul Iordan, când Mântuitorul Iisus Hristos este botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Evenimentul evanghelic este însoțit de manifestările divine: cerurile se deschid, Duhul Sfânt coboară sub formă de porumbel, iar glasul Tatălui spune: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”, confirmând astfel natura dumnezeiască a Fiului. Această zi este și un moment de curățire spirituală și binecuvântare a apei, care devine sfântă pentru întreaga comunitate creștină.

7 ianuarie: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit la 7 ianuarie, continuă în mod firesc sărbătoarea Botezului Domnului, aducând în prim-plan personalitatea celui care a fost martor și slujitor direct al arătării lui Hristos la Iordan. Biserica îl cinstește în această zi pe Sfântul Ioan ca pe „Înaintemergătorul” și „Proorocul” care a pregătit calea Domnului, chemând poporul la pocăință și vestind apropierea Împărăției cerurilor.

Din perspectivă teologică, soborul evidențiază rolul unic al Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii, ca legătură între Vechiul și Noul Testament, fiind ultimul mare profet și, totodată, primul mărturisitor al lui Hristos. Sărbătoarea consolidează mesajul Bobotezei, subliniind importanța mărturiei, a smereniei și a ascultării față de voia lui Dumnezeu.

11 ianuarie: Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște

Cuviosul Teodosie cel Mare este unul dintre cei mai importanți sfinți ai monahismului oriental, cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea vieții de obște în Palestina. Inițial trăind ca pustnic, Teodosie și-a dedicat viața rugăciunii, postului și ascezei (un stil de viață bazat pe renunțarea voluntară la plăcerile lumești), petrecând mult timp în singurătate, pentru a-și perfecționa viața duhovnicească.

Cuviosul este cinstit pentru înțelepciunea, smerenia și dăruirea sa față de viața monahală, fiind un model de sfințenie și organizare duhovnicească. Tradiția ortodoxă îl prăznuiește pe 11 ianuarie, zi în care credincioșii se roagă pentru ajutor și îndrumare în viața duhovnicească.

18 ianuarie: Sfinții Atanasie și Chiril

Pomenirea Sfinților Atanasie și Chiril, mari ierarhi și apărători ai dreptei credințe, prăznuită la 18 ianuarie, evidențiază rolul esențial al teologiei și al mărturisirii în consolidarea doctrinei creștine. Ambii patriarhi ai Alexandriei au rămas în istoria bisericii ca figuri de referință în lupta împotriva ereziilor care amenințau unitatea și autenticitatea credinței, contribuind decisiv la formularea învățăturii ortodoxe despre dumnezeirea lui Hristos.

Sfântul Atanasie cel Mare s-a remarcat prin apărarea neclintită a hotărârilor Sinodului I Ecumenic de la Niceea, în timp ce Sfântul Chiril al Alexandriei a avut un rol determinant în cadrul Sinodului III Ecumenic de la Efes, afirmând cu claritate taina Întrupării și cinstirea Maicii Domnului ca Născătoare de Dumnezeu.
Cinstirea Sfinților Atanasie și Chiril devine astfel un prilej de reflecție asupra importanței curajului, a rigoarei teologice și a mărturisirii publice într-o lume aflată în permanentă schimbare.

25 ianuarie: Sfântul Grigorie de Nazianz

Sărbătoarea închinată Sfântului Grigorie de Nazianz și Sfântului Bretanion, prăznuită la 25 ianuarie, aduce în atenția bisericii două personalități marcante ale creștinismului timpuriu, unite prin fidelitatea față de dreapta credință și prin rolul lor activ în viața bisericească.

Sfântul Grigorie de Nazianz, supranumit „Teologul”, este recunoscut pentru profunzimea scrierilor sale dogmatice și pentru contribuția decisivă la clarificarea învățăturii despre Sfânta Treime, într-o perioadă marcată de intense controverse doctrinare. În același context istoric, Sfântul Bretanion, episcop al Tomisului, s-a remarcat prin apărarea neclintită a credinței ortodoxe în spațiul dobrogean, opunându-se ferm influențelor ariene și păstrând unitatea bisericii locale.

30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, prăznuită la 30 ianuarie, reprezintă un moment de referință în viața bisericii ortodoxe, consacrat cinstirii comune a Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie Teologul și a Sfântului Ioan Gură de Aur. Instituită pentru a evidenția unitatea în credință și complementaritatea contribuțiilor lor teologice, pastorale și culturale, această zi subliniază rolul fundamental al ierarhilor în formarea și transmiterea învățăturii creștine.

Cei trei sfinți s-au remarcat prin apărarea dreptei credințe, prin profunzimea gândirii teologice și printr-o activitate pastorală intensă, care a marcat decisiv viața bisericii și a societății vremii. Din perspectivă liturgică și educațională, sărbătoarea este asociată în mod tradițional cu omagierea școlii teologice și a culturii creștine, fiind considerată și ziua învățământului teologic ortodox.

Nume de sfinți menționați cu cruce neagră în calendarul ortodox în luna ianuarie 2025

  • 10 ianuarie: Cuviosul Antipa de la Calapodesti; Sfântul Grigorie al Nisei - Pomenirea celor doi sfinți semnifică legătura dintre viața ascetică smerită și învățăturile teologice profunde ale Părinților Bisericii;
  • 13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic - Sfinții sunt cinstiți ca mărturisitori ai credinței creștine, care au înfruntat persecuțiile cu statornicie și curaj;
  • 17 ianuarie: Sfântul Antonie cel Mare - Sfântul este prăznuit ca întemeietor al monahismului creștin, model de nevoință, rugăciune și retragere din lume pentru dobândirea desăvârșirii duhovnicești;
  • 20 ianuarie: Sfântul Eftimie cel Mare - Pomenirea Sfântului Eftimie subliniază rolul său decisiv în organizarea vieții monahale și în apărarea dreptei credințe în Răsăritul creștin;
  • 26 ianuarie: Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv - Sfinții Xenofont, soția sa Maria și fiii lor Arcadie și Ioan, alături de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, sunt cinstiți ca exemple de credință trăită în familie și de slujire jertfelnică față de aproape;
  • 27 ianuarie: Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur - Sărbătoarea marchează recunoașterea sfințeniei și a autorității morale a marelui ierarh și predicator al Bisericii.

Calendar ortodox complet pentru luna ianuarie 2026

  • 1 J † Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare
  • 2 V Sfântul Serafim de Sarov; Sfântul Silvestru, episcopul Rome
  • 3 S Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie
  • 4 D Soborul Sfinților 70 de Apostoli

(Predică la Duminică dinaintea Botezului Domnului - Ap. ÎI Timotei IV, 5-8Ev. Marcu I, 1-8glas 5, voscr. 8. Duminică nr: 1)

  • 5 L Ajunul Bobotezei; Sfântul Mucenic Teotempt și Sfânta Mucenita Teona; Cuvioasă Sinclitichia
  • 6 M † Bobotează - Botezul Domnului
  • 7 M † Soborul Sfântului Ioan Botezătorul
  • 8 J Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasă Domnica
  • 9 V Sfântul Mucenic Polieuct
  • 10 S † Cuviosul Antipa de la Calapodesti; Sfântul Grigorie al Nișei
  • 11 D † Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște

(Predică la Duminică după Botezul Domnului - Ap. Efeseni IV, 7-13Ev. Matei IV, 12-17glas 6, voscr. 9. Duminică nr: 2)

  • 12 L Sfânta Mucenița Tatiana
  • 13 M † Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic
  • 14 M Sfânta Nina; Sfinții Părinți uciși în Sinai și Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului
  • 15 J Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
  • 16 V Închinarea cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru
  • 17 S † Sfântul Antonie cel Mare
  • 18 D † Sfinții Atanasie și Chiril

(Duminică celor zece leproși - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19glas 7, voscr. 10. Duminică nr: 3)

  • 19 L Sfântul Macarie Egipteanul
  • 20 M †Sfântul Eftimie cel Mare
  • 21 M Sfântul Maxim Mărturisitorul
  • 22 J Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Anastasie Perșul
  • 23 V Sfântul Clement de Ancira; Sfântul Paulin de Nolla
  • 24 S Sfânta Xenia
  • 25 D † Sfântul Grigorie de Nazianz; Sfântul Bretanion

(Predică la Duminică a 14 a după Rusalii - Ap. I Timotei IV, 9-15Ev. Luca XIX, 1-10glas 8, voscr. 11. Duminică nr: 4)

  • 26 L † Sfântul Xenofont, soția să, Maria, și fiii lor Arcadie și Ioan; Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv
  • 27 M † Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur
  • 28 M Sfântul Efrem Șirul, Paladie și Iacob
  • 29 J Aducerea moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul
  • 30 V † Sfinții Trei Ierarhi
  • 31 S Sfinții Chir și Ioan

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
kadirov tolanit in canapea
4
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de la mulți ani pentru Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări pentru 1 ianuarie
Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Sfântul Vasile 2026: Obiceiuri și tradiții populare românești care prevestesc prosperitatea în noul an
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului 2026. Foto Getty Images
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox pe 1 ianuarie 2026
Sfântul Ștefan 2025. Foto Getty Images
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Nume sărbătorite de Sfântul Ștefan. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ștefan. Lista completă a prenumelor celebrate pe 27 decembrie
Recomandările redacţiei
New Year Fireworks in Bangkok
Țările care au intrat în noul an. Cine a dat startul petrecerilor de...
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus...
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Viktor Orban vrea în 2026 un mandat pentru menținerea Ungariei „în...
Ultimele știri
De ce 2026 ar putea fi anul zero pentru apărarea Europei de Est. Semnele care arată o schimbare radicală de perspectivă
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Apocalipsa deepfake și „halucinațiile” inteligenței artificiale. Sistemele de detectare a unui atac nuclear nu sunt pregătite pentru AI
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...