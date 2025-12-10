Zile libere în 2026: Calendar complet al sărbătorilor legale și mini-vacanțelor pentru angajați

În 2026, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, stabilite prin lege cu ocazia sărbătorilor religioase și a evenimentelor istorice naționale. Dintre acestea, 12 se desfășoară în timpul săptămânii, oferind numeroase oportunități pentru mini-vacanțe și planificarea concediului. Ianuarie este luna cu cele mai multe zile libere, însumând cinci în total.

Calendar oficial al zilelor libere în România pentru anul 2026.

Zile libere în ianuarie 2026

Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere legale. Începând cu 2025, lista zilelor nelucrătoare a fost completată și cu data de 6 ianuarie, când se sărbătorește Boboteaza, și 7 ianuarie, de praznicul Sfântului Ioan Botezătorul.

Astfel, în 2026, începutul anului aduce următoarele zile libere: 1 ianuarie (joi), 2 ianuarie (vineri), urmate de weekend-ul din 3-4 ianuarie, apoi 6 ianuarie (marți) și 7 ianuarie (miercuri). Prin acordarea unei zile suplimentare de concediu pentru 5 ianuarie (luni), angajații pot beneficia de o minivacanță extinsă de șapte zile consecutive, chiar în prima săptămână a anului.

Zile libere pentru elevi în ianuarie 2026

Elevii vor intra în vacanța de Crăciun sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, oferind aproape trei săptămâni de pauză înainte de reluarea programului școlar.

Vacanța acoperă și sărbătorile legale din 6 și 7 ianuarie, iar durata totală de 19 zile calendaristice o transformă în cea mai lungă pauză din anul școlar 2025-2026.

24 ianuarie - Zi liberă legală pentru angajați

Ziua de 24 ianuarie, când se marchează Unirea Principatelor Române, este declarată zi liberă legală pentru salariați. În 2026, această sărbătoare va coincide cu o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce un beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Zile libere de Paște 2026

În anul 2026, Paștele ortodox va fi celebrat duminică, 12 aprilie, iar Paștele catolic va avea loc cu o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie. Sărbătoarea de Florii va fi prăznuită de credincioșii ortodocși în ziua de duminică, 5 aprilie, iar de cei romano-catolici duminică, 29 martie.

Conform calendarului zilelor libere legale, minivacanța de Paște va începe vineri, 10 aprilie, (Vinerea Mare) când este zi liberă legală. Aceasta va fi urmată de weekend-ul din 11-12 aprilie, iar luni, 13 aprilie, angajații se vor bucura de a doua zi de Paște. Astfel, salariații vor beneficia de un weekend prelungit de patru zile consecutive.

Zile libere pentru elevi de Paște

Pentru elevi, vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026.

1 Mai 2026 - Liber pentru angajați de Ziua Muncii

Vineri, 1 mai 2026, angajații din România vor avea liber cu ocazia Zilei Muncii. Aceasta se va suprapune cu weekend-ul, oferind trei zile consecutive.

1 Iunie 2026 - Zi liberă cu dublă semnificație

În 2026, Rusaliile vor fi celebrate pe 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni). A doua zi de Rusalii, care este zi liberă legală, coincide în acest an cu Ziua Copilului, sărbătorită pe 1 iunie. Astfel, angajații vor beneficia de o zi liberă cu dublă semnificație, atât religioasă, cât și civică, oferind oportunitatea unei minivacanțe de trei zile la început de iunie.

15 august 2026 - Zi nelucrătoare de Sfânta Maria

Ziua de 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, face parte din lista zilelor libere legale. În 2026, această sărbătoare va fi marcată într-o zi de sâmbătă, astfel încât nu va aduce un beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Minivacanță la final de noiembrie

Angajații din sectorul public vor avea parte de o minivacanță de patru zile la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Luni, 30 noiembrie, este zi liberă legală pentru Sfântul Andrei, iar marți, 1 decembrie, se sărbătorește Ziua Națională a României. Împreună cu weekend-ul precedent, acestea formează un interval de patru zile libere consecutive.

Zile libere de Crăciun 2026

Anul se va încheia cu o nouă perioadă de odihnă: vineri, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală, oferind angajaților un weekend prelungit la final de an.

Calendarul complet al zilelor libere în anul 2026

1 ianuarie - Anul Nou (joi);

2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou (vineri);

6 ianuarie - sărbătoarea de Bobotează (marți);

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri);

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă);

10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui (vineri);

12 aprilie - Paștele Ortodox (duminică);

13 aprilie - A doua zi de Paște (luni);

1 mai - Ziua muncii (vineri);

31 mai - Rusaliile (duminică);

1 iunie - A doua zi de Rusalii (luni) - 1 iunie - Ziua Copilului (luni);

15 august - Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);

30 noiembrie - Sfântul Andrei (luni);

1 decembrie - Ziua Națională a României (marți);

25 decembrie - prima zi de Crăciun (vineri);

26 decembrie - A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

