Ziua Regalității, sărbătorită pe 10 Mai. De ce este considerată una dintre cele mai importante date din istoria țării

Ziua Regalității, celebrată anual la 10 mai, reprezintă una dintre cele mai importante repere ale istoriei moderne a României, fiind legată de instaurarea monarhiei și de etapele esențiale ale consolidării statului român. Înlăturată din calendarul oficial în perioada regimului comunist, această semnificație istorică a revenit în spațiul public după 1990 și este marcată astăzi prin ceremonii, evenimente culturale și manifestări dedicate patrimoniului național și tradiției Casei Regale.

În perioada Regatului României, data de 10 mai a fost consacrată drept Ziua Regalității și a reprezentat sărbătoarea națională a monarhiei române.

Istoria Zilei Regalității: Momentele fondatoare

Semnificația Zilei Regalității este strâns legată de data de 10 mai 1866, când Carol I al României a ajuns în țară și a fost proclamat domnitor. Evenimentul a marcat începutul unei perioade de stabilitate politică și de modernizare instituțională, într-un context în care statul român își consolida poziția și urmărea recunoașterea pe plan european.

Provenit din familia Hohenzollern-Sigmaringen, Carol I a avut un rol esențial în transformarea României într-un stat modern, cu instituții consolidate și o orientare clară către modelele politice și administrative occidentale. Domnia sa a pus bazele unui amplu proces de dezvoltare care a influențat decisiv evoluția țării în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Proclamarea independenței de stat a României

Un alt moment definitoriu asociat cu această dată este cel din 10 mai 1877, când România și-a proclamat independența față de Imperiul Otoman, în contextul războiului ruso-româno-turc.

Acest act a reprezentat un pas decisiv în afirmarea României pe scena internațională, marcând trecerea de la statutul de principat aflat sub suzeranitate otomană la cel de stat independent. În acest context, data de 10 mai a căpătat o puternică valoare simbolică, fiind asociată cu ideea de independență, libertate și afirmare națională.

Transformarea României în regat

În anul 1881, România a fost proclamată regat, iar Carol I al României a devenit primul rege al țării. Momentul a consfințit consolidarea statutului României ca stat suveran și a contribuit la întărirea poziției sale pe scena politică și diplomatică europeană.

Proclamarea Regatului României a reprezentat o etapă importantă în procesul de modernizare a statului român, reflectând atât evoluția instituțională a țării, cât și afirmarea unei identități naționale tot mai puternice, într-un context european marcat de transformări majore.

Cum a evoluat Ziua Regalității în România

Până în anul 1947, data de 10 mai a reprezentat una dintre cele mai importante sărbători naționale ale țării, fiind strâns legată de monarhie și de momentele-cheie din formarea statului român modern. În perioada 1866-1947, aceasta a avut statutul de Zi Națională a României și era cunoscută drept Ziua Regelui sau Ziua Regalității.

După instaurarea regimului comunist și abdicarea forțată a Regelui Mihai I al României, sărbătoarea de la 10 Mai a fost eliminată din calendarul oficial, iar ziua națională a devenit 23 august. (După 1990, România a stabilit ca Zi Națională data de 1 decembrie.)

Odată cu revenirea la democrație, data de 10 mai a reintrat treptat în atenția publică prin organizarea unor evenimente dedicate istoriei monarhiei române. Astăzi, Ziua Regalității are în principal o valoare simbolică, fiind asociată cu patrimoniul istoric și memoria colectivă.

Cu această ocazie, Casa Regală a României organizează depuneri de flori la monumentele dedicate Regelui Mihai I al României și Regelui Carol I al României, precum și manifestări militare și culturale desfășurate în București și în alte orașe din țară.

