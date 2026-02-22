Radu Miruță a fost întrebat, în direct la Digi24, în ce stadiu se află Armata României, după patru ani de război la graniță, în contextul în care forțele europene și chiar cele de peste ocean au fost luate prin surprindere, în 2022, de invazia la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Apărării a afirmat că forțele militare ale țării sunt în plin proces de înzestrare.

„Nu putem discuta despre armată performantă dacă nu avem militari bine plătiți și dacă nu avem echipamente militare. Doar în aceste câteva luni de zile se derulează în interiorul Ministerului Apărării 21 de proiecte noi de înzestrare cu echipamente de ultimă generație. Acel celebru mecanism SAFE”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a subliniat că există neadevăruri vehiculate despre acest mecanism SAFE, pe care a insistat să le demonteze:

„ C ă puteam să nu îl luăm. E ste fals. Armata Română are un plan de în zestrare pe 5 ani, aprobat de CSAT, aprobat de Parlament. Noi în fiecare an cumpăram din acea listă. P rin acest mecanism SAFE d oar am mutat banii prin care plătim lista de cumpărături în ceva de două ori mai ieftin. Î n următorii 10 ani n u plătim nimic, după care plătim la jumătate de preț”. Este un jeton ideal, care dacă nu este folosit va fi o ratare, dar va fi folosit, de a înzestra Armata Română cu producție în România. Nu cumpărăm vechituri de la francezi, nu cumpărăm ce aruncă nemții. Avem în România niște fabrici, ceea ce vă spuneam de la Ministerul Economiei, acele hale de producție în care a crescut copac - au crescut copaci pur și simplu prin beton. Ce face acest mecanism SAFE este că tăiem copacul ăla și pentru că noi dăm comanda, pentru că noi avem banii și mergem la cei care au tehnologie. [...] ”

„Avem semnat pentru o fabrică de pulberi în județul Brașov, la Victoria, unde este cu Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de armament din lume. [...] În cursul anului 2026, va începe o fabrică de pulberi care va fi căutată în toată zona asta a Europei. De ce să n-avem curaj să ne uităm la valorile pe care le are România, că tot timpul spuneam că trebuie să cumpărăm... Eu sunt foarte deranjat de abordarea trecutului cum că trebuie să cumpărăm... Atunci când construiești o fabrică, orice industriaș și orice om de afaceri își pune întrebarea dacă are destule comenzi ca să mențină fabrica.

Armata Română are comenzi constante și Armata Română are comenzi previzibile pe următorii ani. Problema e că nu are cui în România să dea aceste comenzi. Trebuie să găsim o modalitate să ai în România preluarea acestor comenzi. Am folosit acest instrument SAFE pentru a aduce bani pentru tehnologizare, astfel încât din cele 15 societăți ale ROMARM, probabil că 3-4-5 vor fi dezmorțite. Este un câștig, este un câștig și financiar, și este un câștig de securitate”, a conchis ministrul Apărării.

