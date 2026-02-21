Un videoclip a ajuns viral în online. Materialul video îl prezintă pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care respinge ideea că Rusia ar putea ataca vreodată o altă țară – cu doar câteva zile înainte ca Moscova să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu patru ani, relatează TVP World.

Distribuit de canalul media Nexta pe X, videoclipul pare să-l arate pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului vorbind la televiziunea rusă pe 20 februarie 2022.

„Facem apel la rațiune! Ce rost ar avea ca Rusia să atace pe cineva?!”, i-a spus Peskov unui jurnalist, înainte de a afirma că „Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni în întreaga sa istorie. Rusia este ultima țară din Europa care ar rosti cuvântul «război»”.

Patru zile mai târziu, pe 24 februarie, Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. De atunci, războiul a ucis sau a strămutat milioane de ucraineni, a devastat orașe și infrastructură și a provocat daune economice, ecologice și psihologice pe termen lung țării.

În același timp, Rusia a suferit peste un milion de victime militare, dintre care peste 300.000 de morți, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Țara a fost, de asemenea, afectată de izolarea internațională și de presiunile economice generate de sancțiuni.

Videoclipul a stârnit reacții din partea internauților.

„Patru zile mai târziu, tancurile au intrat în acțiune și, brusc, «nu am atacat pe nimeni» s-a transformat în rachete peste Kiev”, a scris un utilizator, adăugând: „Regimurile autoritare mint ca respiră, apoi se prefac șocate când nimeni nu le crede un cuvânt”.

Mulți alții au enumerat și momente din istorie în care Rusia a atacat altă țară sau a încălcat acorduri internaționale.

Ultima rundă de negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia din această săptămână s-a încheiat brusc după doar două ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmând că discuțiile au fost „dificile” și că Rusia „încearcă să prelungească negocierile”.

Între timp, într-un interviu acordat Axios, liderul de la Kiev a declarat că este „nedrept” ca Donald Trump să continue să solicite public Ucrainei, și nu Rusiei, să facă concesii în negocierile privind un plan de pace.

Recentele atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice au lăsat sute de mii de ucraineni fără încălzire și energie electrică în timpul unei ierni aspre.

