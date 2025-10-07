Asociații ale bolnavilor de autism, reacții după declarațiile lui George Simion

În urma declarațiilor făcute de George Simion, care a catalogat din nou Presedintele Romaniei drept „autist", utilizând termenul ca insultă, Federația R.O.T.S.A. (Federația Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist - Construim România Incluzivă) cere instituțiilor statului să ia poziție și să sancționeze acest derapaj. Și Asociația SuntAutist are o poziție asemmănătoare.

Astfel, Federația R.O.T.S.A.a înaintat solicitări de condamnare publică fermă și adoptare de măsuri legislative pentru înăsprirea sancțiunilor aplicabile demnitarilor către președinte României și către Premier/Guvern (Motivare: Încălcarea demnității umane și a Legii 448/2006).

Solicitări au fost înaintate și către CNCD și Comisia Juridică a Camerei Deputaților: Solicitare de autosesizare și aplicare a celor mai severe sancțiuni pentru discurs discriminatoriu și pentru încălcarea eticii parlamentare.

De asemenea, o solicitare a fost trimisă către Partidul AUR și Avocatul Poporului - Solicitare de aplicare a sancțiunilor interne de partid și, respectiv, emitere de recomandări publice pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

„Considerăm că utilizarea unui diagnostic medical ca armă de jignire politică reprezintă un act de discriminare flagrant care jignește direct comunitatea de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România. Aceste cuvinte nu sunt simple metafore, ci insulte ce încurajează marginalizarea”, spune un comunicat al R.O.T.S.A..

Scrisoare deschisă către George Simion

Totodată, R.O.T.S.A. a publicat și o scrisoare deschisă către George Simion, pe care o redăm mai jos, integral.

Către domnul George Simion – Președintele Partidului AUR

Pentru a nu știu câta oară, domnule Simion — președintele celui mai important partid de opoziție din România — ați avut un derapaj public inadmisibil, catalogându-l pe Președintele României drept „autist”.

Domnule Simion, dacă nici până acum nu ați înțeles apelurile noastre repetate, atunci trebuie să recunoaștem că nu doriți să le luați în seamă. Prin astfel de declarații, nu jigniți doar comunitatea persoanelor care trăiesc cu autism, ci întreaga populație de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România, familiile și specialiștii care le sprijină zi de zi.

Astfel de cuvinte nu sunt simple „metafore politice” – sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură! În spatele termenului „autist” folosit ca jignire se află zeci de mii de oameni care luptă în fiecare zi pentru o viață normală și demnă. Ei nu trebuie să fie ținta umilinței publice, ci beneficiarii respectului și solidarității noastre.

Ați fost ales pentru a reprezenta cetățenii, nu pentru a-i umili! Limbajul pe care îl folosiți arată dispreț, lipsă de empatie și o neînțelegere profundă a realității trăite de persoanele cu handicap din această țară.

Vă solicităm, încă o dată, să vă prezentati scuzele public și să înțelegeți că a fi lider politic înseamnă, înainte de toate, responsabilitate și respect față de demnitatea umană.

Totodată, cerem autorităților statului – Președintelui României, Prim-ministrului, membrilor Guvernului și membrilor Parlamentului – să reacționeze ferm și să adopte măsuri clare pentru sancționarea acestor derapaje publice.

Suntem sătui să fim tratați cu dispreț, ignorați, subfinanțați, marginalizați și excluși!

AJUNGE!!! Cuvintele au consecințe, iar demnitatea umană nu este negociabilă!

Cerem respect, echitate și demnitate pentru toate persoanele cu dizabilități din România!

Asociația SuntAutist: „Respectul față de diferență nu e o opțiune, ci o obligație morală”

O poziție asemănătoare o are și Asociația Sunt Autist, al cărei președinte, Maria Ivănescu, arată într-o declarație publică că folosirea cuvântului „autist” ca insultă în spațiul public de către liderul AUR, George Simion este un gest repetat, care afectează profund demnitatea comunității autiste din România.

În declarația publică, președinta Asociației Sunt Autist spune că folosirea termenului pentru a treia oară în spațiul public nu este „o scăpare” și că aceasta este „expresia unei aroganțe care confundă libertatea de exprimare cu absența respectului”.

„Autismul nu este insultă. A-l transforma într-un cuvânt de ocară înseamnă a perpetua o cultură a urii și a ignoranței. Când liderii politici dau tonul batjocurii, întreaga societate se degradează”, spune ea.

„Ne revoltă această recidivă a discursului abilitist, ușurința cu care lipsa de respect față de noi e aplaudată și tăcerea celor care ar trebui să condamne astfel de derapaje. Respectul față de diferență nu e o opțiune, ci o obligație morală pentru oricine ocupă un rol public într-o societate care se dorește a fi civilizată”, mai arată Maria Ivănescu.

Editor : Sebastian Eduard