Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu

fetita accidentata, ingrijita de salvamontisti
Foto: Salvamont Alba

Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu.

Salvamontiştii din judeţul Alba au intervenit, vineri, în zona Cheilor Râmeţului pentru evacuarea unei turiste de 11 ani, care a căzut în zona de mijloc a traseului, informează News.ro.

„Intervenţia a fost una dificilă, deoarece accesul în zonă a fost îngreunat şi de fluxul mare de turişti care se deplasau pe firul văii”, au transmis oficialii Salvamont Alba.

Potrivit acestora, copila de 11 ani accidentată este rezidentă în Germania. Ea a fost preluată de un echipaj de prim-ajutor SMURD, pentru a fi dusă la o unitate medicală.

