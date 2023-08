Filmul crimei din Mangalia, reconstituit după imaginile video. Trupul Alinei a fost cărat cu geamantanul până în parc. Povestea fetei

Fata de 18 ani care și-a omorât prietena de aceeași vârstă și i-a dus trupul într-un parc din Mangalia și-a recunoscut faptele și a fost reținută. Polițiștii au analizat imaginile video de pe camerele de supraveghere de la hotelul unde stăteau cele două și din Mangalia și au reconstituit filmul crimei.

Alina Elena și Loredana veniseră la mare ca să facă rost de bani. S-au angajat cameriste la un hotel din Saturn, dar la un moment dat au început să se certe. Totul a culminat cu tragedia de sâmbătă.

Anchetatorii au stabilit că Alina Elena a fost ucisă cu mult sânge rece, în camera de hotel. După crimă, Loredana a pus trupul neînsuflețit într-un geamantan, apoi a chemat un taxi în fața hotelului. Cu ajutorul taximetristului, a urcat trolerul în portbagaj, apoi i-a cerut șoferului să o ducă în parc.

Pe camerele de supraveghere de la Primăria Mangalia se vede cum Loredana trăgea valiza pe alei, până a ajuns în parc. Acolo a lăsat cadavrul sub o bancă, iar apoi a s-a întors la hotel. A făcut curat și a scăpat de arma crimei, un cuțit. Duminică dimineață s-a dus la muncă, iar la sfârșitul programului a fost ridicată de polițiști. A fost audiată mai multe ore și și-a recunoscut faptele.

Potrivit Vremea Nouă, Alina Elena era copilul de suflet al omului de afaceri Ionel Sandu, care o ajuta cu bani încă din clasa a IX-a.

Fata provenea dintr-o familie numeroasă, iar tatăl alcoolic o bătea cu regularitate. În urmă cu trei ani declara: "Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. (...) Eu am vrut mereu să merg la școală, să ajung la liceu și să reușesc să îmi fac un viitor cât de cât. De foarte multe ori nu aveam ce să mănânc și chiar dacă aveam ceva acolo, nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam pe afară, iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. (...) Într-o noapte, a început să mă bată foarte tare, m-a dat cu capul de pereți, iar, într-un moment de pauză al lui, am încercat să sun pe mama. Aveam un telefon micuț, nu prea mergea bateria la el și cu acesta încercam să mai țin legătura cu mama, fără ca el să știe, pentru că nu aveam voie să vorbesc cu ea. Nu mă lăsa el. M-am speriat foarte tare, am crezut că mă omoară."

A fost la un pas să ajungă într-un centru de plasament, până când a ajuns să fie ajutată de omul de afaceri, impresionat de povestea ei și de faptul că fata avea rezultate bune la școală.

Alina îl sunase săptămâna aceasta să îi ceară ajutor să își găsească o garsonieră de închiriat, unde să stea până la începerea anului școlar, urmând ca apoi să se mute în cămin.