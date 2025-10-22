Live TV

Gabriela Firea sau Daniel Băluţă. Grindeanu: PSD face măsurători, pentru a vedea cine are cele mai multe șanse la Primăria Capitalei

BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - CONFERINTA - 24 MAI 2024
Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai multe, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.

„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Parlament, scrie News.ro

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje.

„În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus preşedintele interimar al PSD.

