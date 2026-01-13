Live TV

Video Ger cumplit peste România. Experiment la -15 grade Celsius: Cum poți transforma instant apa în cristale de gheață

Data publicării:
Temperaturile atât de mici pot transforma instant apa în cristale de gheață. Foto: Guliver/Getty Images

România este traversată, zilele acestea, de cel mai puternic val de ger din acest sezon. Pe lângă disconfortul creat, temperaturile mult sub pragul inghețului sunt prilejul unor experimente inedite: de la hainele lăsate la uscat pe sârmă în plin ger la apa clocotită, care se transformă instant în cristale de gheață. Jurnaliștii Digi24 au urmat trendul rețelelor sociale din această perioadă și au pus în aplicare câteva, în momentul în care afară mercurul în termometre coborâse la -15 grade Celsius.

"Minus 15 grade în termometre, și un 'real feel' de minus 18 grade Celsius, ceea ce înseamnă că cea din urmă temperatură este cea pe care o resimte corpul uman. Această imagine au avut-o timișorenii care s-au trezit în această dimineață și au vrut să verifice temperatura. Prima veste proastă, mai ales a șoferilor: mașinile sunt complet înghețate", transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Temperaturile atât de mici pot transforma instant apa în cristale de gheață.

"Ingrediente destul de simple, pentru ca acest experiment să ne iasă: apă fierbinte aproape în punctul de fierbere, un termos și temperaturi extreme. Mare atenție, însă: nu încercați acest experiment acasă, mai ales dacă sunteți copii, fără supravegherea unui adult", mai spune jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

A fost atât de frig încât, pe mai multe porțiuni, apa din canalul Bega a înghețat. Iar cei care și-au pus hainele la uscat afară s-au trezit cu ele întărite complet.

„Nu, nu sunt îmbrăcat cu acest outfit, pentru că nici nu aș putea să o fac. Bluza pe care am lăsat-o la uscat este foarte tare, la fel și perechea de blugi”, spune Mihai Vălușescu.

În orașe, mersul pe trotuar s-a transformat într-o probă de echilibristică pe gheața groasă.

„Ca un pinguin un pic, ca un pinguin așa, încet-încet. Era să o iau de două, trei ori cu pământul”, recunoaște un tânăr.

„Toată lumea s-a sărăcit pentru 5 lei, un pachet de sare să dai un pic să se dezghețe. Nimeni n-a făcut asta, e numai gheață peste tot!", spune dezamăgit un alt tânăr.

„Fiecare ar trebui să își facă în fața casei, dar sunt destui care au uitat că, de fapt, mai ai și obligații, nu numai drepturi”, declară altcineva.

Iar pericolul poate veni și de sus. Pompierii au primit numeroase apeluri pentru degajarea țurțurilor cu pericol de cădere.

La Arad, în noaptea de duminică spre luni au fost minus 14 grade, iar mai multe lacuri au înghețat. Păsările sălbatice s-au înghesuit pe un ochi de apă și înoată zi și noapte, pentru ca apa să nu înghețe. Altfel, ar muri de foame, spun specialiștii.

„În special, pentru lebede și pentru speciile de păsări de apă e important să beneficieze de un luciu de apă neînghețat, astfel încât să-și poată căuta hrana în continuare și să nu înghețe efectiv”, explică directorul Parcului Natural „Lunca Mureșului”, Mihai Pascu.

Meteorologii anunță că gerul va crește în intensitate până miercuri. 

reporter: Mihai Vălușescu
operatori: Cristian Kovacs, Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

