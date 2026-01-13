Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la TVR 1 că în privința angajaților din MApN, MAI și serviciile de informații, controlul cheltuielilor nu se face prin reduceri de personal, ci prin creșterea vârstei de pensionare, „respectând niște reguli de bun simț”.

„Aici controlul cheltuielilor nu îl faci prin reduceri de personal, este un deficit de personal, ci aici controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț care înseamnă că cei care astăzi au vârsta de pensionare și se pot pensiona, li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină actuale drepturi, indiferent când lucrează. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie, că nu ne ajută deloc. Nici pe ei nu-i ajută și nici pe noi. În al doilea rând, trebuie găsite variante cât se poate de de corecte și de cinstite pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind niște formule de pensionare accelerată acolo unde într-adevăr se justifică și am dat exemple, nu m-am ferit să spun asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că singura posibilitate este ca lucrurile să fie corectate, iar termenul propus de Ilie Bolojan pentru creșterea vârstei de pensionare este anul acesta, „pentru că altfel nu mai putem funcționa”.

„Cred că în acest an trebuie să discutăm cât se poate de corect. România, dacă vrea, v-am spus, să se însănătoșească economic, trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală, iar asta înseamnă, v-am spus, să creștem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcționa. Și gândiți-vă la cei care lucrează de dimineața până seara într-o hală, se duc pe frigul ăsta în autobuze, în miile de fabrici din România care lucrează până la 65 de ani, care nu pot pleca de acolo pentru că banda respectivă nu se oprește la oamenii care își fac datoria în sectorul public și peste tot. Gândiți-vă ce simt acești oameni, ce încredere au în Guvern sau în anumite sisteme publice cât timp văd asemenea nedreptăți? Trebuie să corectăm lucrurile. Nu mai este altă posibilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni că se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI şi servicii, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.

