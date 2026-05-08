Imperiul imobiliar al Ministerului de Externe: MAE deține 200 de clădiri și terenuri în străinătate. Cât valorează

Valoarea imobilelor aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), majoritatea în afara ţării, a fost actualizată cu evaluatori specializaţi şi este estimată la aproximativ 4 miliarde de lei, a informat vineri ministra interimară de Externe, Oana Ţoiu. Ea spune că multe dintre clădiri sunt degradate din cauza lipsei lucrărilor de întreținere.

„Hotărârea de Guvern de actualizare a valorii de inventar a imobilelor pe care MAE le administrează în ţară şi în străinătate include 123 de clădiri, 77 de terenuri - totalizând o valoare actualizată de aproximativ 4,06 miliarde de lei. Patrimoniul reevaluat se află în 60 de oraşe din 50 de ţări şi include sedii de ambasade, consulate, reşedinţe ale şefilor de misiune, anexe tehnice şi terenuri aferente”, a scris Oana Țoiu vineri pe Facebook.

Cea mai recentă reevaluare a fost realizată în februarie 2022 iar operaţiunea actuală a fost realizată cu evaluatori autorizaţi, atât din România, cât şi pe plan local în statele unde se află imobilele, a mai arătat ea .

„Realitatea este că actualizarea valorii de inventar este un pas necesar, pentru a nu permite ca în acte să fie mai puţin valoroase ca în realitate, dar nu suficient. O parte dintre aceste clădiri au fost neglijate de-a lungul anilor şi frumuseţea sau utilitatea lor s-a pierdut sub acoperişuri dărâmate şi pereţi”, a adaugat ministra de Externe.

Potrivit acesteia, în bugetul acestui an a inclus prioritar Fondul pentru patrimoniu, pentru repararea şi renovarea acestor clădiri.

„Urmează ca această investiţie să fie recuperată în timp prin mutarea unor misiuni din clădiri închiriate, unde sunt acum, înapoi în clădirile proprietate a statului român după renovarea acestora, cu o economie anuală a bugetului public estimată la 3-4 milioane de euro”, a mai afirmat Oana Ţoiu.

