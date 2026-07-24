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News Alert Încă o navă aflată în Zona Economică Exclusivă a României a transmis un apel de urgență. DSU: Posibil impact cu o dronă sau mină marină

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O navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din SUA către Ucraina, a transmis un apel de urgență joi noapte, în timp ce se afla în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră, în dreptul localității Sfântul Gheorghe, informează Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă, pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină.

„În noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, autoritățile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine (40 km) sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.

Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului.

Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a coordonat intervenția, iar către zona incidentului au fost direcționate navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren.

Din informațiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite și că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să își continue deplasarea către țărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice și a remedierii avariei.

Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine.

Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea operațională între toate structurile cu atribuții în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar și a adoptării măsurilor corespunzătoare”, a transmis DSU vineri dimineață.

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Acesta este al doilea incident din ultimele zile. Pe 21 iulie, o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră, la circa 26 de kilometri distanță de Sfântu Gheorghe, după ce avut loc o explozie la bord.

Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei membri ai echipajului au fost răniți, doi dintre ei suferind arsuri.

Ulterior, unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul navei GAS LISBON a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost „lovită în afara apelor teritoriale ale României”.

 

Editor : B.P.

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