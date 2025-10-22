Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi „cu siguranță” doborâte

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că dronele ruseşti care vor pătrunde pe teritoriul ţării noastre vor fi doborâte. În noaptea de marţi spre miercuri, sistemele de supraveghere au detectat ținte aeriene aproape de granița româno-ucraineană, fără ca spațiul aerian să fie încălcat.

Moşteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă.

„Cu siguranţă va avea ordinul pilotul sau cei angajaţi în operaţiune vor avea ordinul de a o da jos. Şi azi-noapte am avut drone foarte aproape de graniţa noastră şi am avut avioane din nou în aer şi ale noastre şi ale partenerilor germani şi au avut acest accept de a angaja şi a o da jos dacă va intra în spaţiu aerian românesc", a spus ministrul Apărării la Palatul Parlamentului.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că spaţiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localităţile ucrainene de pe malul Dunării, graniţa româno-ucraineană, şi că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea ţintelor aeriene care ar fi pătruns în spaţiul aerian naţional.

Ispectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a informat miercuri dimineață că sistemele de supraveghere au detectat un grup de ținte aeriene, iar două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au fost trimise în misiune pentru a cerceta situația. Ulterior, alte două aeronave germane Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu, dar nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian românesc. Pe malul ucrainean au avut loc circa zece explozii. O misiune de cercetare pe malul românesc al Dunării va avea loc astăzi, pentru evaluarea situației.

