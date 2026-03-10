Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și când va fi lansat: „Concept nou, dar bazat pe experiența Ucrainei”

Polonia construiește ceea ce țara numește cel mai avansat sistem anti-drone din Europa. Varșovia a decis să înființeze sistemul ca răspuns la lansarea de către Rusia a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez în septembrie, anul trecut. În plus, dezvoltarea tehnologiei europene anti-drone a căpătat un nou sentiment de urgență, după ce dronele iraniene Shahed au lovit o bază britanică din Cipru, săptămâna trecută, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, potrivit Financial Times.

Sistemul polonez, denumit SAN, este dezvoltat de un consorțiu polono-norvegian și se așteaptă să coste aproximativ 3,5 miliarde de euro. Acesta va fi finanțat din împrumuturi UE alocate Varșoviei în cadrul noului program SAFE, conceput pentru a crește producția de arme în Europa pentru a contracara agresiunea Rusiei.

SAN va cuprinde 18 baterii mobile anti-drone, fiecare echipată cu senzori și efectori conectați la un sistem central de comandă.

Componente radar și arme montate pe sute de vehicule vor patrula granița poloneză și se vor conecta la sistemele de apărare naționale și aliate.

„Septembrie a fost o lecție importantă pentru Polonia, pentru că a trebuit să folosim ceea ce aveam, adică avioane de vânătoare cu rachete care costau fiecare 1 milion de dolari, pentru a doborî drone care costau probabil 1.000 de dolari”, a declarat generalul polonez în retragere Jarosław Gromadziński. „A arătat că trebuie să umplem rapid o mare lacună în apărarea noastră aeriană”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a promis „cel mai modern, inteligent și integrat sistem de apărare anti-drone din Europa”. Sistemul va combina capabilități de război electronic, inclusiv bruiaj și întreruperea navigației, cu opțiuni cinetice. Va putea desfășura drone interceptoare, va folosi tunuri de 30 mm și va lansa rachete ghidate capabile să vizeze elicoptere la joasă altitudine și aeronave fără pilot.

SAN este dezvoltat de grupul de apărare controlat de statul polonez PGZ, compania norvegiană de apărare Kongsberg și producătorul polonez de radare Advanced Protection Systems (APS).

Guvernul a atribuit contractele SAN fără licitație și a stabilit un calendar ambițios. Primele baterii urmează să fie livrate forțelor armate poloneze înainte de sfârșitul anului, iar sistemul complet urmează să devină operațional în termen de 24 de luni.

Deși PGZ și Kongsberg au stabilit recorduri de producție și au testat arme pe câmpul de luptă al Ucrainei, principala provocare tehnică pentru SAN constă în integrarea diferitelor componente în arhitectura de comandă centrală dezvoltată de APS. Consorțiul a organizat prima sa demonstrație pe teren în februarie, prezentând câteva dintre armele care vor fi încorporate în sistem. Însă proiectul s-a lovit de unele obstacole politice, pentru că partidul de opoziție, de dreapta, Lege și Justiție (PiS), se opune utilizării împrumuturilor UE de către Varșovia, susținând că acest lucru ar oferi Bruxelles-ului un cuvânt de spus în deciziile de achiziții publice poloneze.

Președintele Karol Nawrocki, nominalizat de PiS, urmează să se întâlnească cu Tusk marți, după ce a avertizat că ar putea respinge finanțarea SAFE.

Nawrocki a sugerat utilizarea rezervelor băncii centrale poloneze ca sursă de finanțare mai ieftină. Tusk a răspuns că guvernul său ar putea căuta finanțare alternativă în cazul unui veto prezidențial, lucru pe care l-a considerat nejustificat.

„Gândește-te dacă vrei cu adevărat să lovești chiar în inima Poloniei în timp ce un război atât de crud face ravagii în străinătate [în Ucraina]”, i-a spus Tusk lui Nawrocki, luna trecută. „Nimeni nu te va ierta pentru asta”, a completat premierul.

„SAN este un concept complet nou, dar construit pe experiența Ucrainei”, a declarat Radosław Piesiewicz, coproprietar al APS. APS a furnizat Ucrainei sisteme radar și radio în ultimii doi ani și a format, de asemenea, un parteneriat cu MSI Defence Systems, cu sediul în Marea Britanie, pentru a produce tehnologie anti-drone. Piesiewicz a refuzat să dezvăluie detalii financiare despre compania sa, dar a spus că contractul San i-ar dubla veniturile.

Pentru APS, contractul SAN reprezintă „alăturarea la elita mondială, aș spune că aceasta este trecerea noastră pe o orbită diferită”, a spus Piesiewicz. El a recunoscut posibilitatea unor dificultăți tehnice inițiale, dar a spus că este „pe deplin încrezător” că San va reprezenta o schimbare radicală pentru apărarea europeană anti-drone.

Kongsberg, care a obținut un contract de 1,4 miliarde de euro pentru furnizarea de turele și stații de armament la distanță capabile să lanseze rachete ghidate cu laser APKWS fabricate în SUA, a descris SAN ca o dovadă a rolului tot mai mare al Poloniei în apărarea europeană.

„Programul SAN confirmă poziția Poloniei ca centru regional pentru inovare în combaterea dronelor”, a declarat purtătorul de cuvânt Ivar Simonsen. „Pentru noi, Polonia, împreună cu Danemarca și Germania, sunt cele trei țări principale care au trecut de la subiecte de discuție la acțiuni și au început efectiv să plaseze comenzi la scară largă.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, anul trecut, că este timpul ca Europa să construiască „un zid anti-drone”. Însă oficialii polonezi susțin că Varșovia nu poate aștepta ca inițiativele mai ample ale UE să prindă contur. „În loc să vorbim despre un zid european anti-drone, care sună ca un vis, vrem să începem chiar acum să construim un sistem care poate fi testat efectiv la granița noastră”, a declarat Gromadziński.

Editor : Ș.R.