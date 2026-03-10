Live TV

Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și când va fi lansat: „Concept nou, dar bazat pe experiența Ucrainei”

Data publicării:
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Diverse platforme militare, în timpul unei demonstrații dinamice a sistemelor autonome și anti-drone moderne la poligonul de antrenament al Institutului Militar de Tehnologie de Armament (WITU) din Zielonka, Polonia, pe 19 februarie 2026. Foto: Profimedia

Polonia construiește ceea ce țara numește cel mai avansat sistem anti-drone din Europa. Varșovia a decis să înființeze sistemul ca răspuns la lansarea de către Rusia a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez în septembrie, anul trecut. În plus, dezvoltarea tehnologiei europene anti-drone a căpătat un nou sentiment de urgență, după ce dronele iraniene Shahed au lovit o bază britanică din Cipru, săptămâna trecută, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, potrivit Financial Times.

Sistemul polonez, denumit SAN, este dezvoltat de un consorțiu polono-norvegian și se așteaptă să coste aproximativ 3,5 miliarde de euro. Acesta va fi finanțat din împrumuturi UE alocate Varșoviei în cadrul noului program SAFE, conceput pentru a crește producția de arme în Europa pentru a contracara agresiunea Rusiei.

SAN va cuprinde 18 baterii mobile anti-drone, fiecare echipată cu senzori și efectori conectați la un sistem central de comandă.

Componente radar și arme montate pe sute de vehicule vor patrula granița poloneză și se vor conecta la sistemele de apărare naționale și aliate.

Septembrie a fost o lecție importantă pentru Polonia, pentru că a trebuit să folosim ceea ce aveam, adică avioane de vânătoare cu rachete care costau fiecare 1 milion de dolari, pentru a doborî drone care costau probabil 1.000 de dolari”, a declarat generalul polonez în retragere Jarosław Gromadziński. „A arătat că trebuie să umplem rapid o mare lacună în apărarea noastră aeriană”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a promis „cel mai modern, inteligent și integrat sistem de apărare anti-drone din Europa”. Sistemul va combina capabilități de război electronic, inclusiv bruiaj și întreruperea navigației, cu opțiuni cinetice. Va putea desfășura drone interceptoare, va folosi tunuri de 30 mm și va lansa rachete ghidate capabile să vizeze elicoptere la joasă altitudine și aeronave fără pilot.

SAN este dezvoltat de grupul de apărare controlat de statul polonez PGZ, compania norvegiană de apărare Kongsberg și producătorul polonez de radare Advanced Protection Systems (APS).

Guvernul a atribuit contractele SAN fără licitație și a stabilit un calendar ambițios. Primele baterii urmează să fie livrate forțelor armate poloneze înainte de sfârșitul anului, iar sistemul complet urmează să devină operațional în termen de 24 de luni.

Deși PGZ și Kongsberg au stabilit recorduri de producție și au testat arme pe câmpul de luptă al Ucrainei, principala provocare tehnică pentru SAN constă în integrarea diferitelor componente în arhitectura de comandă centrală dezvoltată de APS. Consorțiul a organizat prima sa demonstrație pe teren în februarie, prezentând câteva dintre armele care vor fi încorporate în sistem. Însă proiectul s-a lovit de unele obstacole politice, pentru că partidul de opoziție, de dreapta, Lege și Justiție (PiS), se opune utilizării împrumuturilor UE de către Varșovia, susținând că acest lucru ar oferi Bruxelles-ului un cuvânt de spus în deciziile de achiziții publice poloneze.

Președintele Karol Nawrocki, nominalizat de PiS, urmează să se întâlnească cu Tusk marți, după ce a avertizat că ar putea respinge finanțarea SAFE.

Nawrocki a sugerat utilizarea rezervelor băncii centrale poloneze ca sursă de finanțare mai ieftină. Tusk a răspuns că guvernul său ar putea căuta finanțare alternativă în cazul unui veto prezidențial, lucru pe care l-a considerat nejustificat.

Gândește-te dacă vrei cu adevărat să lovești chiar în inima Poloniei în timp ce un război atât de crud face ravagii în străinătate [în Ucraina]”, i-a spus Tusk lui Nawrocki, luna trecută. „Nimeni nu te va ierta pentru asta”, a completat premierul.

SAN este un concept complet nou, dar construit pe experiența Ucrainei”, a declarat Radosław Piesiewicz, coproprietar al APS. APS a furnizat Ucrainei sisteme radar și radio în ultimii doi ani și a format, de asemenea, un parteneriat cu MSI Defence Systems, cu sediul în Marea Britanie, pentru a produce tehnologie anti-drone. Piesiewicz a refuzat să dezvăluie detalii financiare despre compania sa, dar a spus că contractul San i-ar dubla veniturile.

Pentru APS, contractul SAN reprezintă „alăturarea la elita mondială, aș spune că aceasta este trecerea noastră pe o orbită diferită”, a spus Piesiewicz. El a recunoscut posibilitatea unor dificultăți tehnice inițiale, dar a spus că este „pe deplin încrezător” că San va reprezenta o schimbare radicală pentru apărarea europeană anti-drone.

Kongsberg, care a obținut un contract de 1,4 miliarde de euro pentru furnizarea de turele și stații de armament la distanță capabile să lanseze rachete ghidate cu laser APKWS fabricate în SUA, a descris SAN ca o dovadă a rolului tot mai mare al Poloniei în apărarea europeană.

Programul SAN confirmă poziția Poloniei ca centru regional pentru inovare în combaterea dronelor”, a declarat purtătorul de cuvânt Ivar Simonsen. „Pentru noi, Polonia, împreună cu Danemarca și Germania, sunt cele trei țări principale care au trecut de la subiecte de discuție la acțiuni și au început efectiv să plaseze comenzi la scară largă.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, anul trecut, că este timpul ca Europa să construiască „un zid anti-drone”. Însă oficialii polonezi susțin că Varșovia nu poate aștepta ca inițiativele mai ample ale UE să prindă contur. „În loc să vorbim despre un zid european anti-drone, care sună ca un vis, vrem să începem chiar acum să construim un sistem care poate fi testat efectiv la granița noastră”, a declarat Gromadziński.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Explozie în războiul din Orientul Mijlociu.
Avertisment dur de la preşedintele Consiliului UE: Rusia este „singurul câştigător” al războiului din Orientul Mijlociu
Donald Trump / Vladimir Putin
Trump spune că vrea să relaxeze sancțiunile legate de petrol pentru anumite țări, în urma discuției telefonice cu Putin
Bulgarian border police personnel stand near the fence, built across the Bulgarian-Turkish border
Natura, arma naturală pentru descurajarea invaziilor. Comisarul UE pentru mediu: „Este o situație avantajoasă pentru toate părțile”
vladimir putin si donald trump
Ușakov: Trump l-a sunat pe Putin. Ce au vorbit cei doi lideri o oră la telefon
profimedia-1029373677
Donald Tusk critică planul lui Karol Nawrocki privind un „SAFE polonez” cu dobândă de 0 %
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat proiectul bugetului pentru 2026. Cum se...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Discurs al Ursulei von der...
autostrada a1 bucurești pitești
Circulația pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi...
vehicul blindat usor cobra II
Achiziția de blindate Cobra II: Consiliul Concurenței analizează...
Ultimele știri
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, în pericol: 73.000 de profesori refuză să participe. Reacția ministrului Educației
CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026