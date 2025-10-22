Live TV

Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru avioane militare au fost ridicate de la sol. Precizările MApN

Data actualizării: Data publicării:
drona pe cer inserat
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
Patru avioane militare au fost ridicate de la sol pentru a cerceta situația de la granița cu Ucraina, anunță MApN

Ispectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a informat miercuri dimineață că sistemele de supraveghere au detectat un grup de ținte aeriene, iar două două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au fost trimise în misiune pentru a cerceta situația. Ulterior, alte două aeronave germane Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu, dar nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian românesc. Pe malul ucrainean au avut loc circa zece explozii. O misiune de cercetare pe malul românesc al Dunării va avea loc astăzi, pentru evaluarea situației.

Patru avioane militare au fost ridicate de la sol pentru a cerceta situația de la granița cu Ucraina, anunță MApN

ACTUALIZARE 08:11 Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj Ro-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, anunță MApN într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situației. Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.

Potrivit MApN, comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României.

În jurul orei 02:35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03:00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, în jurul orelor 03:00, respectiv 03:50.

O echipă alcătuită din specialiști ai MApN, MAI, și SRI va executa miercuri, 22 octombrie, o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național. Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare, mai scrie în comunicatul citat.

Știrea inițială. În mesajul transmis în jurul orei 1:00, populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se adăpostească, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

Mesajul a avut caracter preventiv, fiind emis pentru informarea şi protejarea cetăţenilor.

Populaţia a fost îndrumată să respecte recomandările din mesaj şi să se adăpostească în caz de nevoie, iar în cazul în care au nevoie de ajutor, să solicite sprijin la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a mai transmis sursa citată.

„În urma alertei aeriene, o persoană a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a cerut informaţii cu privire la ce se întâmplă”, a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
5
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
muncitor construieste o casa
Casele până în 150 de mp, ridicate fără autorizație. Ce spun experții...
Hamas armed wing holds military parade in Gaza
Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă...
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut...
Ultimele știri
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina (Bloomberg)
Fenomen spectaculos pe cerul nopții din Noua Zeelandă: imagini cu „fulgere roșii”. „Pare că vezi ceva care nu este real”
China critică acordul dintre SUA și Australia privind mineralele critice. Ce le-a transmis guvernul chinez celor două țări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sarpe
Clipe de coșmar pentru un șofer din Tulcea, după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz în timp ce conducea
551786129_1819099658693529_5629841005058770888_n
Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni, evacuați
masina in inundatii
Noi alerte de inundații în județul Constanța. Oamenii sunt sfătuiți să se pregătească de o posibilă evacuare. A fost emis RO-Alert
gbhfgvb zvgf
Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona canalului Şontea Nouă. Reacția Ministrului Apărării, aflat la Varșovia
banda poliția nu treceti
Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână în Tulcea a fost prins după 26 de ani de la crimă
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert...
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă...
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...