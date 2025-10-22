Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru avioane militare au fost ridicate de la sol. Precizările MApN

Ispectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a informat miercuri dimineață că sistemele de supraveghere au detectat un grup de ținte aeriene, iar două două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au fost trimise în misiune pentru a cerceta situația. Ulterior, alte două aeronave germane Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu, dar nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian românesc. Pe malul ucrainean au avut loc circa zece explozii. O misiune de cercetare pe malul românesc al Dunării va avea loc astăzi, pentru evaluarea situației.

Patru avioane militare au fost ridicate de la sol pentru a cerceta situația de la granița cu Ucraina, anunță MApN

ACTUALIZARE 08:11 Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj Ro-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, anunță MApN într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situației. Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.

Potrivit MApN, comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României.

În jurul orei 02:35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03:00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, în jurul orelor 03:00, respectiv 03:50.

O echipă alcătuită din specialiști ai MApN, MAI, și SRI va executa miercuri, 22 octombrie, o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național. Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare, mai scrie în comunicatul citat.

Știrea inițială. În mesajul transmis în jurul orei 1:00, populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se adăpostească, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

Mesajul a avut caracter preventiv, fiind emis pentru informarea şi protejarea cetăţenilor.

Populaţia a fost îndrumată să respecte recomandările din mesaj şi să se adăpostească în caz de nevoie, iar în cazul în care au nevoie de ajutor, să solicite sprijin la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a mai transmis sursa citată.

„În urma alertei aeriene, o persoană a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a cerut informaţii cu privire la ce se întâmplă”, a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir.

