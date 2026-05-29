Locatarii blocului din Galați lovit de drona rusească vor putea fi mutați temporar în locuințe puse la dispoziție de Primărie

Persoanele afectate de incidentul produs vineri dimineață, când o dronă a căzut pe un bloc de locuințe de pe strada Brăilei din Galați, vor putea beneficia de cazare temporară într-un imobil pus la dispoziție de Primăria municipiului. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), convocată de prefectul județului Galați, George Toderașc.

În cadrul reuniunii au fost analizate pagubele produse la imobilul afectat și au fost stabilite măsurile care urmează să fie aplicate în perioada imediat următoare.

De asemenea, autoritățile au decis să fie realizate lucrări pentru punerea în siguranță a acoperișului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat de infiltrații și de eventualele degradări provocate de condițiile meteorologice.

„S-a decis ca persoanele care solicită cazare temporară să fie relocate într-un imobil pus la dispoziție de Primăria municipiului Galați. Totodată, vor fi dispuse măsurile tehnice necesare pentru punerea în siguranță a acoperișului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat împotriva infiltrațiilor și a eventualelor degradări provocate de condițiile meteorologice”, a transmis Instituția Prefectului.

Blocul va fi expertizat de specialiști

Autoritățile au anunțat că Inspectoratul de Stat în Construcții, împreună cu experți tehnici independenți, va efectua o expertiză a imobilului.

În urma verificărilor va fi întocmit un raport de specialitate care va stabili starea construcției și eventualele măsuri suplimentare necesare.

Prefectul George Toderașc a declarat că instituțiile implicate au intervenit încă din primele momente pentru securizarea zonei și protejarea locatarilor.

„A fost o mobilizare impresionantă de forțe și s-a intervenit prompt pentru protejarea populației. Le mulțumesc tuturor structurilor implicate pentru mobilizarea și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestei situații – pompieri, polițiști, jandarmi, pirotehniști ai SRI, militari și tuturor celor care au acționat la fața locului pentru gestionarea acestui incident. Protejarea populației și sprijinirea persoanelor afectate rămân priorități absolute”, a afirmat acesta, potrivit comunicatului.

Prefectura Galați a precizat că situația este monitorizată permanent de autorități și de instituțiile responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență.

