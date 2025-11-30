ISU Prahova trimite cisterne de mii de litri pentru a asigura apa menajeră în localitățile din județ. Câte familii vor beneficia

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Prahova) anunţă, duminică seară, că foloseşte cisterne de 9000 de litri pentru a distribui apă în localităţile care de două zile nu primesc apă prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului. Primele două transporturi au fost deja trimise în oraşele Câmpina şi Băicoi.

„În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care a avut loc astăzi, 30.11.2025, a fost dezbătută problema sistării furnizării apei şi s-a hotărât ca ISU Prahova să asigure transportul apei menajere - interzisă consumului în localităţile afectate, utilizând cele 4 autocisterne de 9000 l din dotarea inspectoratului. Primele două autocisterne au început misiunea de distribuire a apei menajere în municipiul Câmpina şi în oraşul Băicoi”, anunţă duminică seară ISU Prahova.

Reprezentanţii instituţiei precizează că locurile în care va fi distribuită apa menajeră sunt stabilite de comun acord cu autorităţile locale, conform necesităţilor pe care acestea le cunosc. De asemenea, tot autorităţile locale sunt cele care asigură recipiente pentru stocarea apei şi distribuirea acesteia către populaţie.

ISU Prahova menţionează că distribuită cu cisternele de către instituţie nu este destinată consumului şi poate fi utilizată doar în scop menajer.

Zeci de mii de locuitori din mai multe oraşe şi comune ale judeţului Prahova nu primesc, de două zile, apă potabilă prin reţeaua de alimentare, din cauza nivelului scăzut din barajul Paltinu şi a ploilor din ultima vreme, factori care, coroboraţi, au dus la un grad ridicat de turbiditate a apei, atât de ridicat în ea nu poate fi tratată pentru a fi distribuită populaţiei.

Afectate sunt şi instituţii publice, unităţi medicale şi firme private. Printre localităţile afectate se numără al doilea mare oraş din Prahova, municipiul Câmpina, unde spitalul a sistat internările, pe fondul lipsei ape curente.

