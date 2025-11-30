Live TV

ISU Prahova trimite cisterne de mii de litri pentru a asigura apa menajeră în localitățile din județ. Câte familii vor beneficia

Data publicării:
apa-cisterna
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă poate ajuta populaţia afectată de secetă, prin livrarea de apă menajeră cu cisternele. Foto: Captură Digi24

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Prahova) anunţă, duminică seară, că foloseşte cisterne de 9000 de litri pentru a distribui apă în localităţile care de două zile nu primesc apă prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului. Primele două transporturi au fost deja trimise în oraşele Câmpina şi Băicoi.

„În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care a avut loc astăzi, 30.11.2025, a fost dezbătută problema sistării furnizării apei şi s-a hotărât ca ISU Prahova să asigure transportul apei menajere - interzisă consumului în localităţile afectate, utilizând cele 4 autocisterne de 9000 l din dotarea inspectoratului. Primele două autocisterne au început misiunea de distribuire a apei menajere în municipiul Câmpina şi în oraşul Băicoi”, anunţă duminică seară ISU Prahova.

Reprezentanţii instituţiei precizează că locurile în care va fi distribuită apa menajeră sunt stabilite de comun acord cu autorităţile locale, conform necesităţilor pe care acestea le cunosc. De asemenea, tot autorităţile locale sunt cele care asigură recipiente pentru stocarea apei şi distribuirea acesteia către populaţie.

ISU Prahova menţionează că distribuită cu cisternele de către instituţie nu este destinată consumului şi poate fi utilizată doar în scop menajer.

Zeci de mii de locuitori din mai multe oraşe şi comune ale judeţului Prahova nu primesc, de două zile, apă potabilă prin reţeaua de alimentare, din cauza nivelului scăzut din barajul Paltinu şi a ploilor din ultima vreme, factori care, coroboraţi, au dus la un grad ridicat de turbiditate a apei, atât de ridicat în ea nu poate fi tratată pentru a fi distribuită populaţiei.

Afectate sunt şi instituţii publice, unităţi medicale şi firme private. Printre localităţile afectate se numără al doilea mare oraş din Prahova, municipiul Câmpina, unde spitalul a sistat internările, pe fondul lipsei ape curente.

Citește și Apele Române, anunț de ultimă oră despre situația din Prahova. Ce se întâmplă cu tratarea apei din barajul Paltinu

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru zeci de mii de români. Prefecţii de Dâmboviţa şi Prahova cer apă din rezerva de stat
EDL FAKE CARPEN CAMPINA FARA APA 301125_00303
Penurie de apă în Câmpina. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. „Am luat apă dintr-o băltoacă”
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00230
Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în calcul că va ploua și pasează vina. „Amenință că vin peste minister”
rtgvrfvrf
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
masini pe DN1
Restricţii de trafic pe DN 1, între Ploiești și Câmpina, la podul Bănești
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Culisele politicii de la Kiev. Lupta pentru supraviețuire a lui...
profimedia-0103035515
În urmă cu câteva decenii, transplantul de față promitea speranță...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea...
profimedia-0972900428
Unitățile germane care controlează sistemele Patriot din Polonia...
Ultimele știri
Târgul de Crăciun din Constanța, viral din nou. După clădirea horror decorată cu ursuleți, a urmat un concert pe măsură
Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Anunțul Dianei Buzoianu după ședința cu autoritățile județene
Prognoza pentru 1 decembrie. ANM anunță ploi în centru, sud și est, alături de lapoviță la munte. Cum va fi vremea în Capitală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
De ce se mănâncă fasole cu ciolan de 1 Decembrie. Vedeta din România care a făcut preparatul celebru
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Fără dubii: italienii l-au descris într-un singur cuvânt pe Cristi Chivu, după ce a stopat seria de eșecuri a...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...