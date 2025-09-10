Live TV

Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS acuzat de DIICOT că ar fi colaborat cu KGB al Belarus, află astăzi dacă va fi arestat preventiv

Data publicării:
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Rețeaua de spioni, destructurată în mai multe țări din Europa

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

DIICOT a comunicat oficial că a reținut „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

Este vorba de fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan.

Curtea de Apel București urmează să decidă, într-o ședință care începe în jurul orei 14:00, dacă va admite sesizarea DIICOT de a-l aresta preventiv.

Reamintim că DIICOT l-a acuzat că „a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, de natură să pună în pericol securitatea națională a României” către KGB al Belarus.

Acesta, potrivit procurorilor, s-ar fi întâlnit de două ori, în Budapesta, cu ofițeri de informații din KGB al Belarus.

Procurorii DIICOT subliniază că au existat „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

Potrivit surselor Digi24.ro, Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.

Aceleași surse au mai explicat că Bălan ar fi colaborat cu serviciul de informații al Federației Ruse.

 Ulterior, ar fi ajuns să colaboreze cu serviciile de informații din Belarus pentru că ofițerii de informații din țara lui Lukașenko pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene, au mai explicat sursele Digi24.ro. 

Ancheta DIICOT și a SRI a fost făcută cu ajutorul autorităților din Polonia, Cehia, Ungaria și, la finalul investigației, Republica Moldova.

Pe parcursul zilei de 10 septembrie, Republica Moldova a anunțat că a expulzat un diplomat din Belarus. Detalii, aici.

În paralel, Polonia a anunțat cu o zi în urmă că a arestat un spion și va expulza un diplomat din Belarus, măsură adoptată și de Republica Cehă

