Cadru militar, vizat de percheziții într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciu estimat la 1,6 milioane de lei

Data publicării:
politisti inarmati la perchezitii
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română

Polițiștii efectuează luni cinci percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, în care un cadru militar activ este suspectat că ar fi determinat mai multe persoane să investească în criptomonede, banii fiind transferați în conturile sale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.

„În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Brăila şi Constanţa pun în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi în judeţele Ilfov (1), Brăila (2) şi Constanţa (1). Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată”, transmite Parchetul ICCJ.

Percheziţiile au loc la domiciliul unei persoane fizice, cadru militar activ, şi la sediile a două societăţi comerciale, în vederea completării materialului probator şi a dispunerii de măsuri asigurătorii.

Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ, împreună cu mai multe cunoştinţe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziţioneze criptomonede.

„Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacţionaţi de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferaţi în conturile bancare deţinute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei”, precizează Parchetul ICCJ. În funcţie de rezultatul activităţilor operative, se vor dispune măsuri legale.

Editor : M.I.

