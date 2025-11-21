Live TV

Video&Foto Camion cu muniție oprit la vama cu Republica Moldova. Anunțul DIICOT despre armele găsite

arme munitie camion vama albita moldova

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri. DIICOT transmite vineri că a reținut un inculpat (cetățean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Acesta a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană  și piese ale unei drone.

„De către organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pe caz a fost pornită urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova - atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal - prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane”, au transmis procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Aceştia au precizat că a fost creat un grup mixt de urmărire penală, în care pe lângă ofiţerii de urmărire penală şi de investigaţie ai Serviciului Vamal, au fost incluşi ofiţeri de urmărire penală şi de investigaţie din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii şiPoliţiei de Frontieră.

„Pe caz, pânǎ la moment, urmare a efectuării unui şir întreg de acţiuni de urmărire penală şi de investigaţie care continuă şi la moment, au fost reţinute douǎ persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă”, au mai transmis procurorii moldoveni.

Aceştia au precizat că, potrivit informaţiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

„Dosarul este în curs de investigare, astfel încât amǎnunte urmeazǎ sǎ comunicǎm la un stadiu ulterior al cercetǎrii penale.  Între timp, persoanele vizate beneficiazǎ de prezumţia nevinovǎţiei, potrivit legii”, au mai precizat perocurorii.

Un camion plin cu arme de foc şi lansatoare de rachetă, care se îndrepta către Israel, a fost oprit de vameşii moldoveni şi români la Vama Leuşeni – Albiţa, fiind deschisă o amplă anchetă, care în România este coordonată de DIICOT.

Comunicatul DIICOT:

„La data de 21 noiembrie 2025,  procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea unui inculpat (cetățean moldovean), în vârstă de 37 de ani,  cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Din probele administrate până în acest moment a reieșit că, inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană  și piese ale unei drone.

Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-au făcut mențiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deșeuri metalice. În același scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn. 

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

