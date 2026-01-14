Live TV

Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește reorganizarea instanțelor și un audit independent al repartizării cauzelor

Cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, la Palatul Victoria. Foto: gov.ro
Temele dezbătute la întrunirea din 21 ianuarie

La a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, desfășurată miercuri la Palatul Victoria, au fost stabilite direcții de acțiune privind deficitul de personal din instanțe și parchete, reorganizarea structurilor județene și auditarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, cu termene clare pentru elaborarea proiectelor și rapoartelor până la jumătatea anului 2026.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, au fost discutate miercuri și agreate următoarele direcții de acțiune:

  • „Elaborarea și prezentarea unui plan multianual pe o perioadă de 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanțele judecătorești din România și din parchetele de pe lângă acestea. Planul va fi elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii și de Ministerul Justiției și va fi supus analizei Comitetului până la data de 30 ianuarie 2026.
  • Elaborarea unui proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii într-o structură unică la nivelul fiecărui județ. Proiectul va fi realizat de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, până la data de 30 ianuarie 2026.
  • Elaborarea unui proiect de reconfigurare a hărții judiciare, în vederea desființării instanțelor judecătorești cu un grad redus de încărcare. Proiectul va fi întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii până la data de 28 februarie 2026.
  • Realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, precum și prezentarea unui raport de audit. Procedura de desemnare a entității care va efectua auditul va fi inițiată până la finalul lunii ianuarie 2026, iar raportul de audit independent va fi făcut public cel târziu la data de 15 iunie 2026”.

Președintele Comitetului, consilierul de stat Andrei Lupu, a anunțat că următoarea ședință va avea loc miercuri, 21 ianuarie 2026, ocazie cu care vor fi dezbătute și, după caz, vor fi identificate soluții legislative cu privire la:

  • delegarea și detașarea magistraților;
  • procedura de modificare a completurilor de judecată;
  • revenirea la D.N.A., D.I.I.C.O.T. și la parchetele ordinare a competenței de urmărire penală a magistraților;
  • modalitatea de desemnare a colegiilor de conducere ale instanțelor.

La reuniunea de lucru au participat:

  • din partea Cancelariei Prim-ministrului: consilierul de stat Andrei Lupu și consilierul de stat Oana Cambera;
  • din partea Administrației Prezidențiale: consilierul prezidențial Cosmin Soare Filatov;
  • din partea Consiliului Superior al Magistraturii: Bogdan Staicu (vicepreședinte, membru al Secției pentru procurori), Claudiu Drăgușin și Alin Ene (membri ai Secției pentru judecători), Ioan Sas și Fănel Mihalcea (membri, reprezentanți ai societății civile);
  • din partea Ministerului Justiției: secretar de stat Roxana Momeu și director Alina Rădoi;
  • din partea asociațiilor profesionale ale magistraților: judecător Andreea Ciucă (Asociația Magistraților din România), judecător Dragoș Călin și judecător Lucia Zaharia (Asociația Forumul Judecătorilor din România), judecător Dana Gîrbovan (Uniunea Națională a Judecătorilor din România), judecător Doru Benescu (Asociația Profesională a Judecătorilor „Al. I. Cuza”), procuror Bogdan Pîrlog (Asociația Inițiativa pentru Justiție), procuror Adina Petrescu (Asociația Procurorilor din România), prof. univ. dr. Traian Briciu (președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România);
  • din partea societății civile: Otilia Nuțu (Expert Forum), Diana Ionescu (Asociația Declic), Adrian Ristea (Asociația Funky Citizens), Georgiana Iorgulescu (Centrul de Resurse Juridice).

