Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește reorganizarea instanțelor și un audit independent al repartizării cauzelor

La a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, desfășurată miercuri la Palatul Victoria, au fost stabilite direcții de acțiune privind deficitul de personal din instanțe și parchete, reorganizarea structurilor județene și auditarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, cu termene clare pentru elaborarea proiectelor și rapoartelor până la jumătatea anului 2026.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, au fost discutate miercuri și agreate următoarele direcții de acțiune:

„Elaborarea și prezentarea unui plan multianual pe o perioadă de 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanțele judecătorești din Rom ânia și din parchetele de pe l âng ă acestea. Planul va fi elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii și de Ministerul Justiției și va fi supus analizei Comitetului p ân ă la data de 30 ianuarie 2026.

Elaborarea unui proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe l âng ă judecătorii într-o structur ă unică la nivelul fiecărui județ. Proiectul va fi realizat de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe l âng ă Înalta Curte de Casa ție și Justiție, p ân ă la data de 30 ianuarie 2026.

Elaborarea unui proiect de reconfigurare a hărții judiciare, în vederea desfiin țării instanțelor judecătorești cu un grad redus de înc ărcare. Proiectul va fi întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii pân ă la data de 28 februarie 2026.

Realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, precum și prezentarea unui raport de audit. Procedura de desemnare a entității care va efectua auditul va fi inițiată p ân ă la finalul lunii ianuarie 2026, iar raportul de audit independent va fi făcut public cel t ârziu la data de 15 iunie 2026”.

Temele dezbătute la întrunirea din 21 ianuarie

Președintele Comitetului, consilierul de stat Andrei Lupu, a anunțat că următoarea ședință va avea loc miercuri, 21 ianuarie 2026, ocazie cu care vor fi dezbătute și, după caz, vor fi identificate soluții legislative cu privire la:

delegarea și detașarea magistraților;

procedura de modificare a completurilor de judecat ă;

revenirea la D.N.A., D.I.I.C.O.T. și la parchetele ordinare a competenței de urmărire penală a magistraților;

modalitatea de desemnare a colegiilor de conducere ale instan țelor.

La reuniunea de lucru au participat:

din partea Cancelariei Prim-ministrului: consilierul de stat Andrei Lupu și consilierul de stat Oana Cambera;

din partea Administra ției Prezidențiale: consilierul prezidențial Cosmin Soare Filatov;

din partea Consiliului Superior al Magistraturii: Bogdan Staicu (vicepre ședinte, membru al Secției pentru procurori), Claudiu Drăgușin și Alin Ene (membri ai Secției pentru judecători), Ioan Sas și Fănel Mihalcea (membri, reprezentanți ai societății civile);

din partea Ministerului Justi ției: secretar de stat Roxana Momeu și director Alina Rădoi;

din partea asocia țiilor profesionale ale magistraților: judecător Andreea Ciucă (Asociația Magistraților din Rom ânia), judec ător Dragoș Călin și judecător Lucia Zaharia (Asociația Forumul Judecătorilor din Rom ânia), judec ător Dana G îrbovan (Uniunea Na țională a Judecătorilor din Rom ânia), judec ător Doru Benescu (Asociația Profesională a Judecătorilor „Al. I. Cuza”), procuror Bogdan P îrlog (Asocia ția Inițiativa pentru Justiție), procuror Adina Petrescu (Asociația Procurorilor din Rom ânia), prof. univ. dr. Traian Briciu (pre ședintele Uniunii Naționale a Barourilor din Rom ânia);

din partea societ ății civile: Otilia Nuțu (Expert Forum), Diana Ionescu (Asociația Declic), Adrian Ristea (Asociația Funky Citizens), Georgiana Iorgulescu (Centrul de Resurse Juridice).

