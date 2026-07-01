Prima reacție a PNL după decizia Tribunalului București, care a suspendat convocarea Congresului Extraordinar

PNL a reacționat miercuri la decizia judecătorească pronunţată de Tribunalul Bucureşti prin care a suspendat hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar al PNL referitoare la Congres, spunând că bătăliile politice din partid „s-au mutat în justiţie”. Potrivit PNL, decizia Tribunalului nu poate afecta hotărârile Congresului, iar conducerea aleasă îşi exercită pe deplin atribuţiile.

„Această hotărâre judecătorească nu influențează în mod direct Partidul Național Liberal și realitățile din partid în acest moment deoarece suspendă doar anumite hotărâri. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 își exercită pe deplin atribuțiile, iar hotărârile Congresului și ale noilor organisme de conducere, alese potrivit Statutului PNL, sunt în vigoare și trebuie respectate de membrii partidului. Suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc. Prin urmare, hotărârea judecătorească pronunțată astăzi nu poate afecta hotărârile adoptate de Congres”, a transmis PNL miercuri, într-un comunicat.

Totodată, PNL mai observă că „bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiție.

„Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul București a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului București, au fost desemnați în mod direct de președintele acestei instanțe și numai aceștia pot judeca astfel de cauze. Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secție nou-înființată are nevoie de avizul CSM”, potrivit sursei citate.

PNL a anunțat că va ataca „pe toate căile legale” hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului București și afirmă că una din judecătoarele din dosar are legături cu Alina Gorghiu, care face parte din gruparea reclanaților.

„Aceiași contestatari au înaintat mai multe cereri în instanță. Una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, dosarul fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar.

În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiției, aceasta a solicitat detașarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului, iar prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detașată și a lucrat în Ministerul Justiției pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia.”

„Un partid politic este condus de deciziile majorității membrilor și de deciziile luate în organele sale statutare. Minoritatea se supune majorității. Acesta este un principiu clar și acceptat de orice membru al oricărui partid.

PNL va depune la tribunal, conform legii, lista noii conduceri alese în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, precum și modificările aduse Statutului PNL. Partidul va urma toți pașii prevăzuți de lege, cu respect față de lege și față de instituțiile statului.

Ne aflăm în cadrul unui proces aflat în derulare, cu diverse faze și termene. Avocații noștri vor exercita toate căile de atac prevăzute de lege în raport cu acele decizii ale instanțelor pe care le considerăm neîntemeiate, reiterând, în același timp, adeziunea noastră la valorile și principiile democratice, inclusiv principiului separației puterilor în stat”, a mai transmis PNL.

Sighiartău: „Totul va ieşi la lumină”

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a reacţionat separat miercuri, după decizia Tribunalului Bucureşti care a suspendat hotărârea de convocare a Congresului PNL din 21 iunie, arătând că acesta nu mai este un simplu conflict intern, este „un atac împotriva autonomiei unui partid politic şi împotriva regulilor democratice”.

„Totul va ieşi la lumină! Au încercat să schimbe conducerea PNL din interior. Nu au convins. Au pierdut. Au făcut alianţă cu PSD şi AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan, astfel încât Ilie Bolojan să piardă funcţia de prim-ministru şi apoi să poată fi înlăturat din fruntea Partidului Naţional Liberal. Au eşuat. Au încercat să impună un prim-vicepreşedinte al PNL în funcţia de prim-ministru fără voinţa partidului şi cu încălcarea regulilor democratice. Au eşuat. Au mutat apoi lupta în justiţie. La Tribunalul Ilfov, o contestaţie a fost admisă în doar două ore, fără citarea PNL şi fără posibilitatea de a-şi exercita dreptul la apărare. La Tribunalul Bucureşti au cerut suspendarea hotărârilor Consiliului Naţional şi ale Congresului PNL, adoptate prin votul membrilor Partidului Naţional Liberal. Au obţinut suspendarea unor hotărâri ale Consiliului Naţional, deşi acesta avusese deja loc, iar deciziile adoptate îşi produseseră deja efectele”, a precizat, pe Facebook, Sighiartău.

În opinia sa, acesta nu mai este un simplu conflict intern, ci „un atac împotriva autonomiei unui partid politic şi împotriva regulilor democratice”, de aceea, adaugă el, se vor folosi toate căile legale şi democratice pentru a apăra Partidul Naţional Liberal, votul membrilor săi şi principiile democratice.

„Nu mai contestă doar o conducere. Contestă votul şi voinţa membrilor Partidului Naţional Liberal! Acesta nu mai este un simplu conflict intern. Este un atac împotriva autonomiei unui partid politic şi împotriva regulilor democratice. Cu cât aceste acţiuni devin mai evidente, cu atât vom înţelege mai bine cum funcţionează ceea ce mulţi numesc 'sistemul' şi mecanismele de influenţă, de presiune din spatele scenei politice. Vom folosi toate căile legale şi democratice pentru a apăra Partidul Naţional Liberal, votul membrilor săi şi principiile democratice”, a transmis el.

Tribunalul București a suspendat provizoriu decizia Partidului Național Liberal prin care a convocat Congresul Extraordinar care a avut loc pe 21 iunie și în cadrul căruia liberalii și-au ales o nouă conducere. Procesul a fost deschis de liberalii din tabăra Thuma.

Surse apropiate de tabăra lui Bolojan susțin că această decizie va putea fi folosită într-un alt proces deschis de tabăra Thuma, prin care se cere suspendarea deciziilor adoptate în Congresul din 21 iulie, adică deciziile prin care a fost schimbată conducerea PNL.

Editor : B.P.