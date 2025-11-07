Contabilul care ar fi furat 1.200.000 de lei de la două școli din Sectorul 5, lăsat în libertate. El a fost pus sub control judiciar

Contabilul acuzat că a sustras 1,2 milioane de lei din conturile a două şcoli din Capitală, pentru care lucra, a fost lăsat în libertate de procurori, având însă mai multe restricţii în cadrul controlului judiciar.

Iniţial, contabilul a fost reţinut pentru 24 de ore, însă procurorii au decis apoi să nu solicite în instanţă arestarea preventivă şi l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bărbatul are mai multe restricţii, printre care şi aceea de a nu desfăşura profesia de contabil, relatează Agerpres.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 susţine că, în calitate de contabil al unei şcoli publice din Sectorul 5, suspectul B.A., în perioada 2019 - 2025, a efectuat în mod nejustificat 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă.

Totodată, în calitate de contabil al unei alte şcoli publice din Sectorul 5, în perioada 2021 - 2025, el a efectuat în mod nejustificat 24 de viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale.

