Curtea de Apel București a reluat un proces prin care un pacient cere tratament, deși inițial l-a suspendat pe fondul protestului

Curtea de Apel București a reluat un proces prin care un pacient cere acces la medicamente pentru cancer de stomac, deși inițial îl suspendase pe fondul protestului magistraților. Alte două procese, despre care Digi24.ro a scris pe larg aici, au primit termen pe 18 septembrie. 

Este vorba de un dosar care are ca obiect ordonanță președințială, în care pârâți sunt Ministerul Sănătății, Guvernul României și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Pe 11 septembrie, procesul a fost suspendat în baza Hotărârii prin care magistrații Curții de Apel București au decis să protesteze față de proiectul privind condițiile de pensionare ale acestora.

Pe 17 septembrie, însă, procesul a fost reluat, iar pacientului i-a fost acordat, pe bază de prescripție medicală și în regim de compensare 100%, accesul la un medicament pentru tratarea cancerului de stomac.

Reamintim că, pe parcursul săptămânii trecute, Digi24.ro a scris aici despre procesele prin care pacienți, care suferă, în principal, de diverse tipuri de cancer, cereau acces la tratamente, dar care au fost suspendate de Curtea de Apel București. 

Cazuri similare au mai fost întâlnite în alte trei curți de apel din țară - Bacău, Alba-Iulia și Craiova.

La începutul acestei săptămâni, tuturor proceselor identificate de Digi24.ro la Curtea de Apel București le-a fost acordat termen pe parcursul săptămânii. 

Cele două procese expuse pe larg de Digi24.ro au primit termen pe 18 septembrie.

MAI MULTE DETALII, AICI: Loteria generată de protestul magistraților. Mai multe instanțe din țară au suspendat dosare prin care pacienți cer tratamente

Digi24.ro a cerut un punct de vedere, încă de săptămâna trecută, Curții de Apel București, dar instanța nu a răspuns până la momentul publicării acestui articol. 

