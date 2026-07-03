Live TV

Video DIICOT va contesta controlul judiciar decis în cazul azilelor ilegale din Bihor

Data publicării:
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

DIICOT va contesta decizia Tribunalului București de a-i plasa sub control judiciar pe Viorel Pașca și membrii familiei sale în dosarul azilelor ilegale din Bihor, în care aceștia sunt acuzați de trafic de persoane în formă continuată. Parchetul cere arestarea lor preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Reamintim că Tribunalul București a decis în primă instanță să îi plaseze sub control judiciar pe Viorel Pașca, membrii familiei sale, dar și pe Delia Păcală, administratoarea centrelor ilegale din Bihor. Asta s-a întâmplat în condițiile în care DIICOT a cerut arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. 

Contestația DIICOT se va judeca de Curtea de Apel București. 

Informații din dosarul în care DIICOT cere arestarea lui preventivă:

„Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, am adus un plus de mai bine și mai frumos societății în care trăim și oamenilor de acolo (...) Consider că am făcut bine (...) Cu siguranță, am făcut și greșeli, neintenționate. Că am fost naiv, una de exemplu (...) Fiecare încălcăm Legea, într-un fel sau altu. Dacă se consideră că am încălcat Legea, am salvat niște oameni”, a declarat Viorel Pașca, în fața Tribunalului București.

CITEȘTE ȘI: Viorel Pașca spune că e mândru de ce a făcut și că le-a scris miniștrilor Sănătății. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
steag germania Reichstag guvern parlament
2
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Sorin Grindeanu
3
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
4
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
victoriei 2
5
Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă: 7 milioane de litri de apă au inundat...
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tate22
Frații Tate au fost chemați vineri dimineață la DIICOT. Reacții ironice la adresa procurorilor: „Este un privilegiu să fiu invitat”
viorel pasca 2
Viorel Pașca spune că e mândru de ce a făcut și că le-a scris miniștrilor Sănătății. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar
sigla diicot de la intrarea in sediu
DIICOT condamnă „declarațiile cu caracter politic” făcute pe seama anchetei azilelor ilegale din Bihor. Reacția parchetului
greva munca
Cazul azilelor din Bihor: Guvernul pregătește peste 19 milioane de lei pentru cele 409 persoane relocate după intervenția DIICOT
WhatsApp Image 2026-07-02 at 15.48.19
„Vorbiți că au râie și numa' vă uitați”. Ce se întâmpla cu persoanele vulnerabile ajunse în azilele ilegale ale lui Viorel Pașca
Recomandările redacţiei
Maia Sandu.
Prima reacție a Maiei Sandu după ce Alexandru Munteanu și-a dat...
Bareme de corectare modificate la BAC 2026. Foto Getty Images
Ministerul Educației a modificat baremele de la Bacalaureat 2026 după...
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu speaks to media after the oath ceremony in Presidential Pa
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, și-a dat demisia...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Alertele de vreme rea au fost extinse: ANM a emis cod portocaliu și...
Ultimele știri
Dezastru ecologic pe lacul Corbu din Constanța: mii de pești au murit
Zeci de percheziţii în cinci judeţe, la persoane suspectate că au fraudat examenul de bacalaureat
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul a picat după ce i-a fost prezentat lui Marco Rubio
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a arătat și ce a făcut prințesa Diana la ultima ei zi de naștere. Două luni mai târziu avea să-și piardă...
Cancan
Singura școală din București unde toți elevii au luat sub 5 la Evaluarea Națională 2026
Fanatik.ro
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
Adevărul
Cine este femeia care a vrut să-i elimine pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa într-un...
Playtech
Orașele mici din România care sunt în pericol în cazul unui conflict. De ce sunt considerate strategice de...
Digi FM
Dan Negru, criticat după mesajul adresat elevilor care nu iau Bacalaureatul: „Aceste exemple și îndemnuri le...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce golul lui Gvardiol a fost anulat în minutul 90+13 al partidei Portugalia...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Aniston, poze rare alături de partenerul ei, Jim Curtis. Fanii au reacționat ferm: „E copleșitor să...
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Newsweek
Instanța i-a recunoscut unui pensionar 18 ani munciți în grupa a II-a. Câți bani a luat în plus la pensie?
Digi FM
Drama din spatele succesului portarului Paraguayului. Și-a vândut echipamentul pentru a-și salva fiul bolnav...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Cupluri de la Hollywood care au sfidat diferențele de vârstă. Între unii parteneri sunt chiar și 31 de ani
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...