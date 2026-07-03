DIICOT va contesta decizia Tribunalului București de a-i plasa sub control judiciar pe Viorel Pașca și membrii familiei sale în dosarul azilelor ilegale din Bihor, în care aceștia sunt acuzați de trafic de persoane în formă continuată. Parchetul cere arestarea lor preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Reamintim că Tribunalul București a decis în primă instanță să îi plaseze sub control judiciar pe Viorel Pașca, membrii familiei sale, dar și pe Delia Păcală, administratoarea centrelor ilegale din Bihor. Asta s-a întâmplat în condițiile în care DIICOT a cerut arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Contestația DIICOT se va judeca de Curtea de Apel București.

Informații din dosarul în care DIICOT cere arestarea lui preventivă:

„Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, am adus un plus de mai bine și mai frumos societății în care trăim și oamenilor de acolo (...) Consider că am făcut bine (...) Cu siguranță, am făcut și greșeli, neintenționate. Că am fost naiv, una de exemplu (...) Fiecare încălcăm Legea, într-un fel sau altu. Dacă se consideră că am încălcat Legea, am salvat niște oameni”, a declarat Viorel Pașca, în fața Tribunalului București.

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Editor : M.G.