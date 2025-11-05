Live TV

Anchetă de trafic de influență la DNA. Ar fi vizați afaceristul Fănel Bogoș, un general SIE în rezervă și un fost procuror (surse)

Data publicării:
DNA Romania

Procurorii DNA execută miercuri 23 de percheziții în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timișoara și în București, potrivit unor surse digi24.ro, într-un dosar ce vizeaza săvârșirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Conform surselor citate, printre cei vizați este vasluianul Fănel Bogoș, medic veterinar cu afaceri în industria avicolă, dar și un general SIE în rezervă și un fost procuror militar. 

Potrivit surselor Digi24.ro, alte persoane vizate în acest dosar ar fi Nicolae Iană, general SIE în rezervă, fostul procuror militar Vasile Doană și afaceristul Cristian Bălan. 

Procurorii DNA ar ancheta modul prin care Fănel Bogoş ar fi încercat, ajutat de celelalte persoane, să-l schimbe din funcție pe şeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, potrivit surselor citate. 

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis, oficial, Direcția Națională Anticorupție. 

Știre în curs de actualizare...

Editor : M.G.

