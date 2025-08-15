Live TV

Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită

Data publicării:
ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el admiţând că a falsificat documente pentru a accesa fonduri europene pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate.

Tribunalul Alba l-a condamnat pe Virgil Valentin Hanţiu, consilier judeţean ales la scrutinul de anul trecut pe listele PSD în judeţul Alba şi inculpat pentru fraude cu fonduri europene.

„Admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia cu inculpatul Hanţiu Virgil Valentin pentru săvârşirea infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri în formă continuată (3 acte materiale), de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (47 acte materiale) şi de fals în declaraţii în formă continuată (7 acte materiale)”, este soluţia pronunţată de Tribunalul Alba. 

Completul de judecată a stabilit pedeapsă rezultantă de un an şi 10 luni de închisoare, la care se adaugă pedeapsa amenzii de 8.000 de lei, reprezentând 160 zile – amendă, suspendând executarea pedepsei.

În plus, Tribunalul a dispus în privinţa lui Virgil Hanţiu interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. 

După declanşarea anchetei penale care l-a vizat, Virgil Hanţiu a demisionat din Consiliul Judeţean Alba.

Potrivit jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro, în perioada 2022-2024, în contextul aprobării unui proiect de sprijinire a investiţiilor pentru înfiinţarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui în zona montană, consilierul, în calitate de administrator al SC Lactmont SRL, a folosit înscrisuri false obţinute prin crearea unui circuit comercial şi financiar fictiv, demersuri care ar fi avut ca urmare obţinerea pe nedrept a sumei totale de 950.000 lei.

El şi alt administrator al firmei au formulat o cerere de finanţare în cadrul programului de investiţii derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi, după aprobarea acesteia, au derulat procedurile de achiziţie stabilite prin planul de afaceri în vederea implementării proiectului. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pentru acest tip de investiţie a fost de 1.900.000 de lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului. Prin urmare, pentru a încasa suma de 950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziţionat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA. Pentru a obţine banii, administratorii firmei au creat un circuit financiar fictiv, depunând documente care atestau în fals că au făcut cheltuielile eligibile.

