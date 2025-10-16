Horațiu Potra este vizat într-un nou dosar penal al Parchetului General. Ce verifică procurorii

Parchetul General are un nou dosar în lucru care îl vizează pe Horațiu Potra. Procurorii verifică modul în care arsenalul mercenarului și sumele de bani cash găsite de anchetatori la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România, potrivit procurorului general Alex Florența.

Informația a fost lansată de procurorul general, Alex Florența, în cadrul unui interviu acordat Europa Liberă.

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza prin prisma datelor pe care deja le avem modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a declarat procurorul general.

Procurorul general a mai subliniat că „este evident” că armamentul a fost introdus în România „cu sprijinul unor funcționari”.

„E mai mult decât sigur că au avut sprijin din zona de aeroport. Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv zborurile efectuate dinspre Congo înspre România pe aeroportul din Sibiu. Este un element pe care îl cercetăm”, a punctat Alex Florența.

Arsenalul lui Horațiu Potra, prezentat de Poliția Română. Foto. Digi24

Horațiu Potra, reținut în Dubai

Din ultimele informații disponibile, Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, după ce au fost trimiși în judecată, alături de Călin Georgescu, în dosarul care viza tentativa de lovitură de stat. Detalii, aici.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”.

Protestul, însă, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor.

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Editor : M.G.