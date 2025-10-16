Live TV

Horațiu Potra este vizat într-un nou dosar penal al Parchetului General. Ce verifică procurorii

Data publicării:
Horațiu Potra.
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Horațiu Potra, reținut în Dubai 

Parchetul General are un nou dosar în lucru care îl vizează pe Horațiu Potra. Procurorii verifică modul în care arsenalul mercenarului și sumele de bani cash găsite de anchetatori la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România, potrivit procurorului general Alex Florența.

Informația a fost lansată de procurorul general, Alex Florența, în cadrul unui interviu acordat Europa Liberă

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza prin prisma datelor pe care deja le avem modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a declarat procurorul general.

Procurorul general a mai subliniat că „este evident” că armamentul a fost introdus în România „cu sprijinul unor funcționari”.

„E mai mult decât sigur că au avut sprijin din zona de aeroport. Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv zborurile efectuate dinspre Congo înspre România pe aeroportul din Sibiu. Este un element pe care îl cercetăm”, a punctat Alex Florența.

MAI MULTE DETALII AICI: Arsenalul lui Horațiu Potra, prezentat de Poliția Română. Ce arme au ridicat anchetatorii în urma perchezițiilor

N15 ARME POTRA-FAKE_01521
Arsenalul lui Horațiu Potra, prezentat de Poliția Română. Foto. Digi24

Horațiu Potra, reținut în Dubai 

Din ultimele informații disponibile, Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai, după ce au fost trimiși în judecată, alături de Călin Georgescu, în dosarul care viza tentativa de lovitură de stat. Detalii, aici

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică. 

  • Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”.
  • Protestul, însă, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor.
  • Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Digi Sport
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
„Rusia a găsit o lacună enormă”. Cum testează Vladimir Putin...
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
Spiderweb
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat...
Ultimele știri
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alex Jones
„Condamnare la moarte financiară”. Conspiraționistul Alex Jones trebuie să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari în cazul Sandy Hook
benjamin netanyahu la birou
Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul”
Mihail Hodorkovski
FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste”
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institut de stat
diana sosoaca si calin georgescu
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil”
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se...
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Calcul pensie netă. Tot ce trebuie să ştii despre punctajul lunar
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”