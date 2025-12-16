Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Helsinki, că nu este „adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu lui către politic”. Șeful statului consideră că pot exista modificări legislative care pot fi făcute, atunci când există un acord, dar „sistemul de justiție să se autoguverneze”.

Președinte a fost întrebat într-o declarație pentru presa românească, marți la Helsinki, dacă își menține opinia că problemele din justiție, în contextul anchetei Recorder și a faptul că judecătorul Cristi Danileț a câștigat la CEDO, trebuie rezolvate strict din interiorul sistemului sau e nevoie și de acțiune politică.

„„După cum știți am anunțat pentru luni o discuție cu reprezentanți ai magistraților care doresc să sesizeze probleme în sistemul de justiție. Există cumva două componente, dacă nu trei. O componentă este administrarea sistemului din interiorul lui și îmi mențin opinia că este cea mai importantă. În momentul de față avem niște structuri Acum avem niște structuri alese atât la nivelul CSM, cât și la nivelul instanțelor. Aici este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistrați, pentru că e o categorie relativ mică - 7.000 de persoane se cunosc aproape toți unii cu alții - să ajungă să fie în structurile de conducere”, a explicat Nicușor Dan.

El a vorbit și despre latura legislativă și modificări care pot fi făcute, însă consideră că sistemul de justiție trebuie să se autoguverneze.

„Pe de altă parte, este o parte legislativă și niște modificări legislative pe care evident, în momentul în care vom avea acordul să le facem. Însă eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu luicătre politic. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea legislativă să le facem, dar sistemul de justiție să se autoguverneze”, a completat șeful statului.

Nicușor Dan a spus luni că „toate opiniile sunt primite” la dezbaterile de la Cotroceni de la magistrați și doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare” din justiție şi să existe „voinţa politică” de a le corecta.

