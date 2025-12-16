Live TV

Helsinki: Liderii din nordul şi estul Europei cer întărirea flancului estic al UE. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
EU leaders' Eastern Flank Summit in Helsinki
Liderii Finlandei, Suediei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Poloniei, României și Bulgariei au transmis un comunicat comun. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Nicușor Dan: „Flancul Estic se află în centrul acestei amenințări” Mobilitatea militară, punct-cheie 

Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să devină o prioritate strategică, în contextul amenințării reprezentate de Rusia, au declarat marți liderii a opt state din nordul și estul Europei, inclusiv România, reuniți la un summit desfășurat la Helsinki.

„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a afirmat premierul Finlandei, Petteri Orpo, într-o conferință de presă. Într-un comunicat comun, liderii Finlandei, Suediei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Poloniei, României și Bulgariei au subliniat necesitatea acordării unei priorități imediate flancului estic al Uniunii Europene, printr-o abordare operațională, coordonată și multidimensională.

Semnatarii cer consolidarea capacităților de luptă terestră, întărirea apărării împotriva dronelor, a apărării aeriene și antirachetă, precum și protejarea frontierelor și a infrastructurii critice, atât în cadrul UE, cât și în cooperare strânsă cu NATO.

Nicușor Dan: „Flancul Estic se află în centrul acestei amenințări”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți într-un mesaj pe X că acțiunile Rusiei reprezintă „o sursă majoră de risc pentru întreaga regiune” și a atras atenția că Flancul Estic se află în centrul acestei amenințări. Șeful statului a precizat că discuțiile de la summit s-au concentrat pe soluții concrete pentru creșterea nivelului de pregătire a apărării, protejarea populațiilor și descurajarea oricărei intenții agresive din partea Moscovei.

Nicușor Dan a subliniat necesitatea valorificării inițiativelor europene privind pregătirea pentru apărare, în deplină coerență cu cerințele NATO privind apărarea colectivă, menționând că aceste demersuri urmăresc atingerea obiectivelor de capabilitate ale Alianței și consolidarea posturii de apărare. El a arătat că eforturile UE sunt complementare activității desfășurate deja la nivel NATO, în formatul București 9, și a pledat pentru un Flanc Estic coerent și bine integrat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului român a evidențiat, totodată, importanța strategică a Mării Negre, precizând că România a oferit să găzduiască, în cadrul Strategiei UE pentru Marea Neagră, un Hub de Securitate Maritimă.

Mobilitatea militară, punct-cheie 

Mobilitatea militară a fost un alt punct-cheie al discuțiilor. Nicușor Dan a subliniat necesitatea îmbunătățirii conectivității pe axa Nord-Sud, dar și cu Ucraina și Republica Moldova, prin dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare și reducerea barierelor legislative, în strânsă coordonare cu NATO.

Șeful statului a arătat că securitatea Republicii Moldova contribuie direct la securitatea României, iar sprijinul pentru creșterea rezilienței acesteia va continua.

Declarația comună survine în contextul eforturilor Ucrainei, susținute de statele europene, de a ajunge la un compromis cu Statele Unite privind un plan de pace, o versiune inițială a acestuia fiind considerată favorabilă Moscovei. „Nu vedem niciun semn că Rusia dorește pacea”, a afirmat premierul finlandez Petteri Orpo.

Citește și Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și apărarea UE: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian And Belarussian Troops Conduct Major Military Exercises
Rusia concentrează trupe în apropierea NATO. Germania avertizează asupra unei amenințări directe: „Vin doi ani critici”
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție
nicusor dan
Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către politic. Sistemul de justiție să se autoguverneze”
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan declară că Rusia va continua să fie o amenințare
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase”
Recomandările redacţiei
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare...
Ultimele știri
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului
Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o macara în Sectorul 1
The Rolling Stones anulează turneul european din 2026. Ce motive invocă trupa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
De ce nu e bine să lași încărcătorul telefonului în priză tot timpul. Ce riști cu siguranța casei, factura la...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...