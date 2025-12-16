Helsinki: Liderii din nordul şi estul Europei cer întărirea flancului estic al UE. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să devină o prioritate strategică, în contextul amenințării reprezentate de Rusia, au declarat marți liderii a opt state din nordul și estul Europei, inclusiv România, reuniți la un summit desfășurat la Helsinki.

„Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a afirmat premierul Finlandei, Petteri Orpo, într-o conferință de presă. Într-un comunicat comun, liderii Finlandei, Suediei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Poloniei, României și Bulgariei au subliniat necesitatea acordării unei priorități imediate flancului estic al Uniunii Europene, printr-o abordare operațională, coordonată și multidimensională.

Semnatarii cer consolidarea capacităților de luptă terestră, întărirea apărării împotriva dronelor, a apărării aeriene și antirachetă, precum și protejarea frontierelor și a infrastructurii critice, atât în cadrul UE, cât și în cooperare strânsă cu NATO.

Nicușor Dan: „Flancul Estic se află în centrul acestei amenințări”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți într-un mesaj pe X că acțiunile Rusiei reprezintă „o sursă majoră de risc pentru întreaga regiune” și a atras atenția că Flancul Estic se află în centrul acestei amenințări. Șeful statului a precizat că discuțiile de la summit s-au concentrat pe soluții concrete pentru creșterea nivelului de pregătire a apărării, protejarea populațiilor și descurajarea oricărei intenții agresive din partea Moscovei.

Nicușor Dan a subliniat necesitatea valorificării inițiativelor europene privind pregătirea pentru apărare, în deplină coerență cu cerințele NATO privind apărarea colectivă, menționând că aceste demersuri urmăresc atingerea obiectivelor de capabilitate ale Alianței și consolidarea posturii de apărare. El a arătat că eforturile UE sunt complementare activității desfășurate deja la nivel NATO, în formatul București 9, și a pledat pentru un Flanc Estic coerent și bine integrat.

Șeful statului român a evidențiat, totodată, importanța strategică a Mării Negre, precizând că România a oferit să găzduiască, în cadrul Strategiei UE pentru Marea Neagră, un Hub de Securitate Maritimă.

Mobilitatea militară, punct-cheie

Mobilitatea militară a fost un alt punct-cheie al discuțiilor. Nicușor Dan a subliniat necesitatea îmbunătățirii conectivității pe axa Nord-Sud, dar și cu Ucraina și Republica Moldova, prin dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare și reducerea barierelor legislative, în strânsă coordonare cu NATO.

Șeful statului a arătat că securitatea Republicii Moldova contribuie direct la securitatea României, iar sprijinul pentru creșterea rezilienței acesteia va continua.

Declarația comună survine în contextul eforturilor Ucrainei, susținute de statele europene, de a ajunge la un compromis cu Statele Unite privind un plan de pace, o versiune inițială a acestuia fiind considerată favorabilă Moscovei. „Nu vedem niciun semn că Rusia dorește pacea”, a afirmat premierul finlandez Petteri Orpo.

