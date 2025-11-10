Live TV

Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa"

Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet

Au apărut noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor, gruparea de foști ofițeri din servicii secrete, magistratura militară și politicieni locali care promitea intervenții la cel mai înalt nivel al statului unui om de afaceri ajuns, între timp, în arest preventiv. Fănel Bogos, milionarul vasluian îmbogățit din ferme de pui, recunoaște într-o discuție interceptată în august că a apelat la 4-5 rețele de „foști securiști”, așa cum îi numește. În alte stenograme obținute de Digi24, un martor din dosar povestește că în conflictul dintre omul de afaceri și șeful local al autorității sanitar veterinare s-ar fi ajuns chiar la aruncat cu obiecte.

Arestat preventiv pentru cumpărare de influență, milionarul vasluian Fănel Bogos va încerca să îi convingă pe magistrații de la Curtea de Apel Iași că poate fi cercetat în libertate, deși stenogramele din dosar arată că s-a dat singur de gol.

Martor: Am auzit c-aveți controale pe-acolo, că le-ați zis să mute mașina prin spate! Iar aveți controale?

Fănel Bogos: Dar de un an de zile, de un an de zile mă ... cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici de .... Că am ajuns... am ... lucrez cu 4-5 canale de... tot felul de... securiști, de tot felul de ... casă de avocatură, securiști și alta și...

Rețelele de influență invocate chiar de afacerist funcționau pe două paliere, conform datelor din dosar. Astfel, pentru a obține înlocuirea șefului DSV Vaslui Mihai Ponea, omul de afaceri Fănel Bogos a apelat la două tipuri de relații: în plan politic, a cerut ajutorul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, care i-a obținut o audiență la premierul Ilie Bolojan, care coordonează activitatea ANSVSA la nivel național.

Pe de altă parte, Bogos a apelat la rețeaua rezerviștilor, foști ofițeri din SIE, SRI și foști magistrați militari, care au susținut că îl pot îndepărta pe Ponea. Aceștia s-ar fi folosit de mai multe metode: șantaj și amenințări, dar și prin oferirea de avantaje șefului DSV Vaslui.

Audiența obținută la premierul Bolojan a făcut vâlvă imediat după reținerea lui Bogos:

Ilie Bolojan, premierul României: Eu am avut un ușor... și acum îmi aduc aminte, un trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică. Nu s-a întâmplat nimic.

Anchetatorii atrag atenția, în documentele trimise în instanță, că omul de afaceri încerca să obțină protecție pentru nereguli care puneau în pericol sănătatea publică.

„Analiza sistemelor relaționale formate din oameni politici, foste cadre militare din cadrul SIE și SRI, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu o mare influență în mediul politic și administrativ, relevă conturarea unui sistem ocult de influență și protecție, configurat în jurul societății administrate de Bogos Fănel, având ca finalitate legitimarea și perpetuarea unor activități cu caracter ilegal, activități care sunt de natură a pune în pericol sănătatea publică”, potrivit procurorilor.

