Noi informații din dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș, care a ajuns până în biroul premierului Ilie Bolojan pentru favoruri care să-l ajute în afaceri, arată cum funcționa rețeaua de relații pe care și-o construise. Din stenogramele din dosarul DNA reiese că Bogoș nu rămânea dator pentru serviciile obținute de la politicieni și dădea ordine să fie pregătit un „pachet consistent” cu produse alimentare pentru liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Stenograme din dosarul de corupție în care a fost implicat și numele premierului Ilie Bolojan, obținute de Digi24, arată cum cerea omul de afaceri Fănel Bogoș să fie umplut un portbagaj cu bunătăți, „un pachet consistent”, pentru șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Procurorii DNA au interceptat ordinele date de Bogoș unui subaltern, cărui îi dicta lista cu produse care să ajungă la Mihai Barbu:

Fănel Bogoș: Hai să zicem: 80 de pulpe, 20 de cartoane de 20, ca să fie cu două gălbenușuri, brânză maturată - vreo 3-4 kile, brânză de burduf - 10 kile în pungă.... ăăă.... [către bărbatul de lângă el] ce să mai pună? Și 100 de iaurt - sana sau kefir, ce are, de capră. Pune în portbagaj!

Omul de afaceri Fănel Bogoș, care a pus în mișcare un mecanism complex de trafic de influență, prin care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan, pentru demiterea șefului Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, a fost reținut de procurorii DNA.

În același dosar a fost pus sub control judiciar și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care l-a ajutat pe Fănel Bogoș să ajungă în biroul de la Palatul Victoria al premierului Ilie Bolojan.

Episodul a fost relatat inclusiv de Ilie Bolojan joi seară la Digi24, unde a povestit cum a decurs discuția cu Bogoș și sentimentul de „ușor trac” pe care l-a avut când și-a dat seama unde voia să ducă dialogul omul de afaceri.

