Nicuşor Dan spune că discuțiile privind numirea şefilor serviciilor de informaţii au fost „suspendate în mod deliberat”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că discuţiile la nivel înalt privind numirea şefilor serviciilor de informaţii „se suspendă în mod deliberat” atunci când alte subiecte şi „tensiuni” sunt pe agenda publică. Şeful statului a evitat să avanseze un termen la care va formula propuneri pentru aceste funcţii, explicând că nu doreşte să fie acuzat că nu le respectă.

„În mod deliberat aceste discuţii se suspendă când sunt alte discuţii şi tensiuni în spaţiul public, în zona politică. Acum, haideţi să se termine concursul pentru procurori, bugetul şi să o să revenim la ele”, a spus șeful statului despre numirea şefilor serviciilor de informaţii.

El a explicat că este vorba despre „o analiză de oportunitate” cu privire la acest subiect şi a refuzat să avanseze un termen privind numirea şefilor serviciilor de informaţii, explicând că nu face acest lucru pentru a nu fi acuzat că „nu se ţine” de el.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele. El a mai spus că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcţii.

Despre concursul pentru procurori

Întrebat și despre cum i se par propunerile pentru parchete, Nicușor Dan a răspuns:

„Mi se pare că sunt - şi vorbesc cât se poate de serios - mi se pare că sunt nişte oameni foarte interesanţi printre ei. Am văzut şi comentarii în spaţiul public, nu sunt de aceeaşi opinie, dimpotrivă, e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante şi eu sunt optimist că ele vor dinamiza.”

El a evitat să comenteze pe marginea numelor celor care s-au înscris.

„Dar legat de domnul Voineag (procurorul şef al DNA - n.r.), mi se pare o speculaţie fără niciun fundament că un om care poate, eventual, o să fie adjunct la o instituţie o să poată controla o altă instituţie, asta mi se pare fără niciun fel de fundament”, a adăugat şeful statului.

Ministerul Justiţiei a publicat, luni, listele cu procurorii care şi-au depus candidaturile pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Potrivit calendarului privind procedura de selecţie, între 23 şi 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii, iar în 2 martie rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei. În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre referendumul în Justiție, precizând că sunt „analizate propunerile tehnice pentru a asigura confidențialitate și certitudinea că e ceva pe bune”.

