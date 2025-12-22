Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul referendumului: Garantăm independența justiției, nu interesele de breaslă

Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la anunțul lui Nicușor Dan de a convoca un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”. Procurorii din CSM au afirmat că, din luna mai a acestui an, Consiliul a adresat în mod repetat invitații șefului statului de a participa la ședințele plenului, apreciind că „un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă”.

Totodată, Secția pentru procurori subliniază că „rolul constituțional fundamental” al CSM este „de a fi garantul independenței justiției”, nu de a proteja „interesul național sau interesele de breaslă”.

„Începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitații președintelui României să participe la ședințele plenului Consiliului, existând convingerea că un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă. Raportat la exprimarea potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii are rolul de a proteja interesul național sau «interesele de breaslă», trebuie precizat că rolul constituțional fundamental al acestuia este de a fi garantul independenței justiției”, arată comunicatul de presă al CSM.

Referitor la ideea organizării unui referendum, procurorii susțin că, dincolo de „bunele intenții” care ar putea sta la baza acesteia, nu pot fi acceptate demersuri care eludează cadrul constituțional și legal.

„Aparte de bunele intenții care ar putea sta la temelia ideii de referendum pentru demiterea sau, după caz, menținerea actualei componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din cadrul Secției nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii. Legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secției pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-și depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o”, mai spune sursa citată.

Procurorii din CSM consideră că o calificare a justiției ca „a treia putere în stat” și „nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție”.

„Un clasament al autorităților statului nu folosește ideii de democrație și nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorități”, adaugă sursa amintită.

Este reamintit, în documentul de presă că modificările succesive ale legilor justiției „au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor”, atât în zona de urmărire penală și judecată, cât și în cea de management și administrație.

„Așa cum preciza în comunicatele anterioare, Secția pentru procurori insistă asupra faptului că modificările succesive ale legilor justiției au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de judecată, cât și în zonele de management și administrație. De asemenea, în cei 3 ani de mandat, procurorii din cadrul Secției au comunicat, în mod repetat, că sunt necesare remedieri ale legilor justiției, unele dintre ele fiind de natura celor solicitate astăzi de mulți dintre cei care se exprimă, prin diferite modalități, în spațiul public”, mai arată sursa menționată.

În final, procurorii CSM „își exprimă susținerea mecanismelor democratice care guvernează societatea românească, este adepta dialogului și a cooperării loiale între autorități, dar nu va susține niciodată demersuri care să implice încălcări ale legilor, ci doar modificări ale acestora, în sensul nevoilor exprimate de sistem”.

Și secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis președintelui Nicușor Dan că „nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”. Reacția vine după ce șeful statului a anunțat că va inițiat un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Șeful statului discută, luni la Palatul Cotroceni, despre problemele din sistemul juridic, cu mai mulți magistraţi care au fost de acord să-și expună public criticile la adresa Justiției. Inginerințe ale superiorilor în dosare penale, probleme legate de procedura de promovare sau puterea pe care o au șefii de instanțe sunt doar câteva dintre situațiile scoase în evidență de magistrații care participă la întâlnirea cu președintele.

