Live TV

Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul referendumului: Garantăm independența justiției, nu interesele de breaslă

Data publicării:
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la anunțul lui Nicușor Dan de a convoca un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează în interesul unui grup din sistemul judiciar”. Procurorii din CSM au afirmat că, din luna mai a acestui an, Consiliul a adresat în mod repetat invitații șefului statului de a participa la ședințele plenului, apreciind că „un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă”.

Totodată, Secția pentru procurori subliniază că „rolul constituțional fundamental” al CSM este „de a fi garantul independenței justiției”, nu de a proteja „interesul național sau interesele de breaslă”.

Începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitații președintelui României să participe la ședințele plenului Consiliului, existând convingerea că un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă. Raportat la exprimarea potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii are rolul de a proteja interesul național sau «interesele de breaslă», trebuie precizat că rolul constituțional fundamental al acestuia este de a fi garantul independenței justiției”, arată comunicatul de presă al CSM.

Referitor la ideea organizării unui referendum, procurorii susțin că, dincolo de „bunele intenții” care ar putea sta la baza acesteia, nu pot fi acceptate demersuri care eludează cadrul constituțional și legal.

„Aparte de bunele intenții care ar putea sta la temelia ideii de referendum pentru demiterea sau, după caz, menținerea actualei componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din cadrul Secției nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii. Legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secției pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-și depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o”, mai spune sursa citată.

Procurorii din CSM consideră că o calificare a justiției ca „a treia putere în stat” și „nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție”.

„Un clasament al autorităților statului nu folosește ideii de democrație și nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorități”, adaugă sursa amintită.

Este reamintit, în documentul de presă că modificările succesive ale legilor justiției „au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor”, atât în zona de urmărire penală și judecată, cât și în cea de management și administrație.

„Așa cum preciza în comunicatele anterioare, Secția pentru procurori insistă asupra faptului că modificările succesive ale legilor justiției au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de judecată, cât și în zonele de management și administrație. De asemenea, în cei 3 ani de mandat, procurorii din cadrul Secției au comunicat, în mod repetat, că sunt necesare remedieri ale legilor justiției, unele dintre ele fiind de natura celor solicitate astăzi de mulți dintre cei care se exprimă, prin diferite modalități, în spațiul public”, mai arată sursa menționată.

În final, procurorii CSM „își exprimă susținerea mecanismelor democratice care guvernează societatea românească, este adepta dialogului și a cooperării loiale între autorități, dar nu va susține niciodată demersuri care să implice încălcări ale legilor, ci doar modificări ale acestora, în sensul nevoilor exprimate de sistem”.

Și secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis președintelui Nicușor Dan că „nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”. Reacția vine după ce șeful statului a anunțat că va inițiat un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează în interesul unui grup din sistemul judiciar”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Șeful statului  discută, luni la Palatul Cotroceni, despre problemele din sistemul juridic, cu mai mulți magistraţi care au fost de acord să-și expună public criticile la adresa Justiției. Inginerințe ale superiorilor în dosare penale, probleme legate de procedura de promovare sau puterea pe care o au șefii de instanțe sunt doar câteva dintre situațiile scoase în evidență de magistrații care participă la întâlnirea cu președintele.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
3
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan Bruxelles
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele economice bat moralitatea în era Trump. UE ia decizii prea lent
dragos-calin
Dragoș Călin, Asociaţia Forumul Judecătorilor: Soluția pentru remedierea aspectelor semnalate de magistrați e modificarea legilor
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Nicușor Dan discută acum cu magistrații. Fost procuror: „Toate pârghiile sunt deținute în puncte cheie - ÎCCJ, CSM și Curțile de Apel”
Tudorel Toader
Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei”
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
Child in winter clothes sitting in the snow, smiling and enjoying the cold weather.
Vremea se răcește brusc și vin ninsorile. Meteorologii anunță unde va...
general rus ucid in masina capcana
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană...
steaguri rusia si romania
Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o...
Steve Witkoff
Anunțul făcut de trimisul lui Trump după discuțiile cu rușii din...
Ultimele știri
Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. O femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp
Nicki Minaj îl numește „asasin” pe J. D. Vance, la un eveniment al văduvei lui Charlie Kirk. Reacția Erikăi Kirk: „Trebuie să râzi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Detaliul care i-a lipsit Mihaelei Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Văduva lui Felix Baumgartner a atras...
Fanatik.ro
Va fi amendat Daniel Bîrligea după gesturile de la FCSB – Rapid? Anunțul oficial al lui Mihai Stoica. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
S-a decis soarta lui Denis Alibec la FCSB. Mihai Stoica a dat toate detaliile. „Am vorbit. Știm ce vrem”...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Cât ține valul de ninsori în România. Zonele în care va ninge abundent chiar înainte de sărbători. Prognoza...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Omul care a câștigat 93.000 $ pe secundă s-a fotografiat cu banii
Pro FM
În vară făcea plajă la înălțimi amețitoare, pe bloc, acum e în Dominicană. Ruby e în elementul ei în costum...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Ce să eviți la capitolul mâncare și băutură când ești răcit sau ai gripă. Alimentele tale preferate te pot...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...