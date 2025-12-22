Preşedintele Nicuşor Dan îi aşteaptă, luni, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, pentru discuții despre problemelor din sistemul juridic, pe toţi magistraţii care sunt dispuşi să-şi asume public mesajele pe care doresc să le transmită.

Şeful statului a precizat, într-o declarație de presă susținută duminică, faptul că au fost foarte puțini magistrați care şi-au exprimat intenţia să vină.

Astfel, doar 40 de persoane din cele o mie care au semnat scrisoarea de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder. Cei mai mulţi au cerut întâlniri separate şi discuţii confidenţiale de teama eventualelor repercusiuni.

„Au existat mesaje de influen țare, intimidare”

„În primul rând, că au fost extrem de puțin magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați. Și s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile, pe care colegii mei care au fost în contact cu acești magistrații le-au perceput. În primul rând că, în mod neobișnuit, în anumite instituții s-au organizat ședințe «luni 22 decembrie». Au existat mesaje de influențare, intimidare”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că mulți dintre cei care i-au scris, au solicitat „să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni”.

Întâlniri confiden țiale cerute de frica repercusiunilor

„Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10:00, vom face o discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”, a precizat președintele României.

El a completat că, în cazul în care mâine vor fi făcute „orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire de asemenea publică în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea față de acuzele care sunt aduse și, pentru că am văzut chestiunea asta menționată în spațiul public, există opinia că actuala situație din sistemul de justiție este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani”.

„Oricine vrea, în mod public, aici, să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să o facă în mod public”, a concluzionat Nicușor Dan.

Zegrean: „ Întâlnirea este informal ă, în afara Constitu ției și a legii”

Despre întâlnirea pe care Nicușor Dan o va avea, luni cu magistrații, inclusiv cei care s-au plâns de sistem, fostul judecător al CCR Augustin Zegrean a spus că e una informală, în afara Constituției și legii.

„Este informală, e în afara Constituției, e în afara legii. Președintele este, prin Constituție, membru în CSM fără drept de vot. Dar dacă participă la o ședință, el conduce acea ședință. Din câte știu nu a participat la nicio ședință a CSM. Acolo ar putea să își exprime dumnealui dorințele și voințele și eventual CSM ar considera necesar să organizeze o astfel de consultare, ar putea să o facă. Au ei regulile lor și ar putea să o facă”, a explicat Zegrean.

Referendum anun țat în rândul magistra ților, reacție dură a CSM

Nicușor Dan a mai anunțat că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis președintelui Nicușor Dan că „nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”. Reacția vine după ce șeful statului a anunțat că va inițiat un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”.

Editor : Ana Petrescu