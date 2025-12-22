Live TV

Video Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul Cotroceni

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan bis
Foto: presidency.ro
Din articol
„Au existat mesaje de influențare, intimidare” Întâlniri confidențiale cerute de frica repercusiunilor Zegrean: „Întâlnirea este informală, în afara Constituției și a legii” Referendum anunțat în rândul magistraților, reacție dură a CSM

Preşedintele Nicuşor Dan îi aşteaptă, luni, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, pentru discuții despre problemelor din sistemul juridic, pe toţi magistraţii care sunt dispuşi să-şi asume public mesajele pe care doresc să le transmită.

Şeful statului a precizat, într-o declarație de presă susținută duminică, faptul că au fost foarte puțini magistrați care şi-au exprimat intenţia să vină.

Astfel, doar 40 de persoane din cele o mie care au semnat scrisoarea de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder. Cei mai mulţi au cerut întâlniri separate şi discuţii confidenţiale de teama eventualelor repercusiuni.

„Au existat mesaje de influențare, intimidare”

„În primul rând, că au fost extrem de puțin magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați. Și s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile, pe care colegii mei care au fost în contact cu acești magistrații le-au perceput. În primul rând că, în mod neobișnuit, în anumite instituții s-au organizat ședințe «luni 22 decembrie». Au existat mesaje de influențare, intimidare”, a afirmat Nicușor Dan.

Citește și: Peste 250 de magistrați au transmis mesaje lui Nicușor Dan în care au reclamat presiuni, teamă de represalii, decizii arbitrare în CSM

Șeful statului a mai spus că mulți dintre cei care i-au scris, au solicitat „să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni”.

Întâlniri confidențiale cerute de frica repercusiunilor

„Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10:00, vom face o discuție publică cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate. Toți cei care solicită o întâlnire în regim de confidențialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”, a precizat președintele României.

Citește și: Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei”

El a completat că, în cazul în care mâine vor fi făcute „orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire de asemenea publică în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea față de acuzele care sunt aduse și, pentru că am văzut chestiunea asta menționată în spațiul public, există opinia că actuala situație din sistemul de justiție este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani”.

„Oricine vrea, în mod public, aici, să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să o facă în mod public”, a concluzionat Nicușor Dan.

Zegrean: Întâlnirea este informală, în afara Constituției și a legii”

Despre întâlnirea pe care Nicușor Dan o va avea, luni cu magistrații, inclusiv cei care s-au plâns de sistem, fostul judecător al CCR Augustin Zegrean a spus că e una informală, în afara Constituției și legii. 

„Este informală, e în afara Constituției, e în afara legii. Președintele este, prin Constituție, membru în CSM fără drept de vot. Dar dacă participă la o ședință, el conduce acea ședință. Din câte știu nu a participat la nicio ședință a CSM. Acolo ar putea să își exprime dumnealui dorințele și voințele și eventual CSM ar considera necesar să organizeze o astfel de consultare, ar putea să o facă. Au ei regulile lor și ar putea să o facă”, a explicat Zegrean.

Citește și: AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „nu respectă independenţa Justiţiei” și cere sesizarea CCR privind referendumul între magistrați

Referendum anunțat în rândul magistraților, reacție dură a CSM

Nicușor Dan a mai anunțat că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis președintelui Nicușor Dan că nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”. Reacția vine după ce șeful statului a anunțat că va inițiat un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează în interesul unui grup din sistemul judiciar”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Rețete de sarmale pentru Crăciun. Foto Getty Images
4
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Digi Sport
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tudorel Toader
Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei”
nicusor dan 1
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Conflictul din Justiție poate deveni „o vulnerabilitate statală”, avertizează fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM reacționează dur după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Nu vom tolera nicio formă de ingerință” în Justiție
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „nu respectă independenţa Justiţiei” și cere sesizarea CCR privind referendumul între magistrați
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru...
fabrica de masini
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru...
colaj cu Donald Trump, Marco Rubio, JD Vance, Robert F Kennedy Jr și Kristi Noem
„Bătălia” dintre moștenitorii politici ai lui Donald Trump a început...
Ultimele știri
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Frații Nando și Dani Mocanu și-au împodobit apartamentul și se pregătesc de sărbători în Italia. Ce se...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Vânzare cu certificatul de moștenitor. În ce condiţii se poate face
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...