Live TV

Procurorii din CSM sunt indeciși cu privire la numirea lui Alex Florența la conducerea DIICOT. Aviz negativ pentru Grigore-Iacobici

Data actualizării: Data publicării:
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general Alex Florenţa. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ propunerea ministrului Justiției pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT. În același timp, procurorii CSM nu au ajuns la un consens în cazul numirii actualului procuror general, Alex Florența, pentru al doilea post de procuror-șef adjunct disponibil.

Miercuri, 11 martie, au avut loc interviurile susținute de secția pentru procurori a CSM cu cei doi procurori propuși de ministrul Justiției pentru funcțiile de procuror-șef adjunct al DIICOT.

În cazul lui Gill-Julien Grigore Iacobici, acesta nu i-a convins pe procurorii din CSM că merită să fie numit procuror-șef adjunct al parchetului specializat.

„Secția pentru procurori a CSM a avizat negativ propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT a domnului Gill-Julien Grigore Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, potrivit CSM.

Decizia a fost luată cu 5 voturi pentru avizarea negativă și un vot pentru avizarea pozitivă a propunerii. 

În cazul lui Alex Florența, procurorii din CSM sunt împărțiți, existând trei voturi pentru avizarea pozitivă a numirii acestuia în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT și trei voturi pentru avizarea negativă.

În acest caz, votarea se reia în ședințele următoare până se ajunge la o decizie luată cu majoritate de voturi. Dacă nu se ajunge la un consens în următoarele 30 de zile, ministrul Justiției poate înainta propunerea către președinte fără avizul secției de procurori a CSM.

Reamintim că propunerile ministrului Justiției ajung pe masa președintelui Nicușor Dan după ce Consiliul Superior al Magistraturii emite un aviz consultativ pentru fiecare procuror propus pentru o funcție de conducere.

Până în prezent a fost emis un aviz pozitiv pentru numirea lui Codrin Horațiu Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. 

„Legea spune să aştept până în momentul în care vin propunerile astea la mine şi, în funcţie de informaţiile pe care le am, să le accept sau să le resping”, a comentat Nicușor Dan, la finalul săptămânii trecute.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
Israel launched new airstrikes on Beirut
5
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CSM
Continuă audierile la CSM pentru șefii propuși la marile parchete. Azi, Alex Florenţa şi cu Gil-Julien Grigore Iacobici
sigla csm de la intrare in institutie
Numirea lui Codrin Horațiu Miron la șefia DIICOT a primit aviz pozitiv din partea procurorilor CSM
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”
sorin grindeanu
Răspunsul lui Grindeanu privind implicarea PSD în numirea noilor procurori-șefi de către Nicușor Dan
sigla csm de la intrare in institutie
CSM cere iar Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane din sistemul judiciar
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
scandal caciu
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
Ultimele știri
Trump declară că războiul din Iran se va termina în curând, că „practic nu mai este nimic” de atacat (Axios)
O companie aeriană importantă își anulează toate zborurile la Dubai până la sfârșitul lunii
Un liceu din România a montat camere video la baia fetelor, pentru a-i prinde pe elevii care fumează. Unii părinți sunt revoltați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Mirel Rădoi debutează la FCSB împotriva echipei care i-a cauzat un scandal monstru la Craiova: „Dacă nu se...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Bătălia pentru bomba nucleară. Comandourile israeliene și Delta Force, pe punctul de fi trimise în Iran...
barbat cu catuse la maini
Timiș: Bărbat de 58 de ani, reținut pentru pornografie infantilă. Victima era fiica concubinei sale, de doar...
Playtech
Ce produse din România depind de rutele comerciale care trec prin Orientul Mijlociu
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Britney Spears nu e singura care are probleme. Fostul ei soț, Kevin Federline, prins din urmă de datorii și...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...