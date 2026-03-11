Procurorii din CSM sunt indeciși cu privire la numirea lui Alex Florența la conducerea DIICOT. Aviz negativ pentru Grigore-Iacobici

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ propunerea ministrului Justiției pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT. În același timp, procurorii CSM nu au ajuns la un consens în cazul numirii actualului procuror general, Alex Florența, pentru al doilea post de procuror-șef adjunct disponibil.

Miercuri, 11 martie, au avut loc interviurile susținute de secția pentru procurori a CSM cu cei doi procurori propuși de ministrul Justiției pentru funcțiile de procuror-șef adjunct al DIICOT.

În cazul lui Gill-Julien Grigore Iacobici, acesta nu i-a convins pe procurorii din CSM că merită să fie numit procuror-șef adjunct al parchetului specializat.

„Secția pentru procurori a CSM a avizat negativ propunerea ministrului justiției de numire în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT a domnului Gill-Julien Grigore Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, potrivit CSM.

Decizia a fost luată cu 5 voturi pentru avizarea negativă și un vot pentru avizarea pozitivă a propunerii.

În cazul lui Alex Florența, procurorii din CSM sunt împărțiți, existând trei voturi pentru avizarea pozitivă a numirii acestuia în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT și trei voturi pentru avizarea negativă.

În acest caz, votarea se reia în ședințele următoare până se ajunge la o decizie luată cu majoritate de voturi. Dacă nu se ajunge la un consens în următoarele 30 de zile, ministrul Justiției poate înainta propunerea către președinte fără avizul secției de procurori a CSM.

Reamintim că propunerile ministrului Justiției ajung pe masa președintelui Nicușor Dan după ce Consiliul Superior al Magistraturii emite un aviz consultativ pentru fiecare procuror propus pentru o funcție de conducere.

Până în prezent a fost emis un aviz pozitiv pentru numirea lui Codrin Horațiu Miron în funcția de procuror-șef DIICOT.

„Legea spune să aştept până în momentul în care vin propunerile astea la mine şi, în funcţie de informaţiile pe care le am, să le accept sau să le resping”, a comentat Nicușor Dan, la finalul săptămânii trecute.

