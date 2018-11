Reacția lui Dumitru Dragomir după achitare. În primă instanță primise 7 ani cu executare

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a declarat, marţi, pentru News.ro, că este bucuros că a fost achitat în dosarul în care era acuzat de luare de mită şi de complicitate la spălare de bani, şi că a avut noroc că la Curtea de Apel a avut parte de o judecată corectă.

„Am fost achitat pentru că am fost nevinovat. Sunt bucuros, dar nu sunt foarte fericit pentru că ştiam că sunt nevinovat şi trebuia adevărul să iasă la lumină. Am avut noroc de o judecată corectă, pentru că la Curtea de Apel sunt alţi judecători, cu altă minte. Nu am avut niciun fel de emoţie, îţi spun sincer, sunt cu nişte prieteni la masă, nu am avut pentru că ştiam că adevărul trebuie să iasă la lumină”, a declarat Dragomir pentru News.ro.

Curtea de Apel Bucureşti a decis marţi achitarea fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir într-un dosar în care iniţial fusese condamnat la şapte ani de închisoare.

Dumitru Dragomir, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a fost condamnat în 23 iunie 2016 de magistraţii Tribunalului Bucureşti la şapte ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani şi în care a fost trimis în judecată, alături de peste 40 de persoane, în 2014, pentru un prejudiciu de 5,4 milioane de euro.

Dragomir fusese obligat şi la plata unor despăgubiri de 1.300.320 lei, în solidar cu doi inculpaţi, precum şi la plata a 12.102.648 lei în solidar cu Liga Profesionistă de Fotbal şi cu aceiaşi doi inculpaţi.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a susţinut că reţeaua evazionistă vizată în acest dosar a funcţionat între 2009 şi 2014 şi a folosit 17 societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Potrivit procurorilor, Dumitru Dragomir, în calitate de preşedinte al LPF, i-a determinat, începând din 2011, pe membrii Adunării Generale a Ligii să aprobe încheierea unui contract de mandat cu SC Capital Properties SRL, referitor la vânzarea drepturilor de televiziune aferente pachetelor de meciuri 3, 4, 5, 6, 7 şi 9, pentru sezoanele competiţionale 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

„În urma încheierii, în aceste condiţii, a contractului de mandat nr. 2963/27.06.2011, în perioada 2011 - 2013, inculpatul Dragomir Dumitru a plătit, în mod succesiv, în numele LPF, în contul SC Capital Properties SRL (reprezentată de inculpatul Corbu Mihai) un comision în sumă totală de 12.102.648 lei, în trei tranşe eşalonate pe trei ani, respectiv 2011, 2012 şi 2013”, susţin anchetatorii.

Patrimoniul LPF ar fost diminuat cu 2,8 milioane de euro, în urma acţiunilor lui Dragomir, potrivit procurorilor.

În 2013, Dumitru Dragomir ar fi înregistrat în documentele contabile ale LPF, precum şi în celelalte documente legale operaţiuni fictive, ce constau în achiziţii nereale de servicii în valoare de 3.250.800 lei de la SC Capital Properties SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând un prejudiciu estimat bugetului de stat în cuantum total de 1.300.320 lei, din care 780.192 lei reprezentând TVA, iar 520.128 lei, impozit pe profit.

