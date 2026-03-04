Mai mulți români din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Dolj au rămas fără economii după ce au plătit în avans pentru construcția unor case „la cheie” care nu au mai fost finalizate. Trei reprezentanți ai unor firme ar fi încheiat contracte la prețuri avantajoase, ar fi început lucrările și apoi ar fi abandonat șantierele, devenind de negăsit. Prejudiciul este estimat la peste 1,6 milioane de lei, iar polițiștii au făcut miercuri o percheziție în Giurgiu, unde au depistat un bărbat bănuit de implicare în acest caz.

Miercuri, 4 martie 2026, poliţişti ai Serviciuli de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din Bucureşti au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu, într-un dosar penal privind înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează Poliţia Capitalei.

Din cercetări a reieşit că trei reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, în perioada februarie - decembrie 2022, ar fi indus în eroare cinci persoane prin prezentarea ca adevărată a unor împrejurări mincinoase privind efectuarea unor lucrări de construcţie a unor case „la cheie”, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dolj.

Totodată, persoanele bănuite ar fi abordat persoanele vătămate prin intermediul unei reţele de socializare, unde ar fi postat anunţuri privind construcţia unor case la cheie. Pentru a le câştiga încrederea, le-ar fi furnizat fotografii ale altor lucrări realizate anterior.

În urma negocierilor purtate, cei în cauză le-ar fi oferit persoanelor vătămate un preţ avantajos pentru construcţia imobilelor şi ar fi încheiat contracte, încasând în avans diferite sume de bani, în numerar sau prin virament bancar.

Prejudiciul depăşeşte 1,6 milioane de lei

Ulterior, ar fi executat doar lucrări iniţiale de construcţie, după care ar fi abandonat şantierele, fără a mai putea fi contactaţi. De asemenea, le-ar fi prezentat persoanelor vătămate facturi nereale privind achiziţia unor materiale de construcţii, în vederea încasării altor sume de bani.

Prejudiciul cauzat părţilor vătămate este estimat la 1.675.000 de lei, precizează sursa citată.

Pentru administrarea probelor, la data de 4 martie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu, fiind depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Acesta urmează să fie condus la sediul structurii pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Celelalte două persoane bănuite, un bărbat şi o femeie, sunt în prezent încarcerate, executând pedepse privative de libertate în alte cauze.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Editor : C.S.