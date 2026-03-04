Live TV

Video Români înșelați după ce au plătit în avans pentru case „la cheie”. Polițiștii au făcut percheziții într-un dosar de 1,6 milioane de lei

Data actualizării: Data publicării:
politist la perchezitie
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
Din articol
Prejudiciul depăşeşte 1,6 milioane de lei

Mai mulți români din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Dolj au rămas fără economii după ce au plătit în avans pentru construcția unor case „la cheie” care nu au mai fost finalizate. Trei reprezentanți ai unor firme ar fi încheiat contracte la prețuri avantajoase, ar fi început lucrările și apoi ar fi abandonat șantierele, devenind de negăsit. Prejudiciul este estimat la peste 1,6 milioane de lei, iar polițiștii au făcut miercuri o percheziție în Giurgiu, unde au depistat un bărbat bănuit de implicare în acest caz.

Miercuri, 4 martie 2026, poliţişti ai Serviciuli de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din Bucureşti au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu, într-un dosar penal privind înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează Poliţia Capitalei.

Din cercetări a reieşit că trei reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, în perioada februarie - decembrie 2022, ar fi indus în eroare cinci persoane prin prezentarea ca adevărată a unor împrejurări mincinoase privind efectuarea unor lucrări de construcţie a unor case „la cheie”, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dolj.

Totodată, persoanele bănuite ar fi abordat persoanele vătămate prin intermediul unei reţele de socializare, unde ar fi postat anunţuri privind construcţia unor case la cheie. Pentru a le câştiga încrederea, le-ar fi furnizat fotografii ale altor lucrări realizate anterior.

În urma negocierilor purtate, cei în cauză le-ar fi oferit persoanelor vătămate un preţ avantajos pentru construcţia imobilelor şi ar fi încheiat contracte, încasând în avans diferite sume de bani, în numerar sau prin virament bancar.

Prejudiciul depăşeşte 1,6 milioane de lei

Ulterior, ar fi executat doar lucrări iniţiale de construcţie, după care ar fi abandonat şantierele, fără a mai putea fi contactaţi. De asemenea, le-ar fi prezentat persoanelor vătămate facturi nereale privind achiziţia unor materiale de construcţii, în vederea încasării altor sume de bani.

Prejudiciul cauzat părţilor vătămate este estimat la 1.675.000 de lei, precizează sursa citată.

Pentru administrarea probelor, la data de 4 martie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu, fiind depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Acesta urmează să fie condus la sediul structurii pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Celelalte două persoane bănuite, un bărbat şi o femeie, sunt în prezent încarcerate, executând pedepse privative de libertate în alte cauze.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
2
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Traian Băsescu
4
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Bărbatul care a a agresat sexual o elevă de 14 ani pe care o medita la matematică, reținut
masina politie lumini noapte seara
Elevă de 14 ani din Capitală, agresată sexual de meditatorul ei în timpul unei ședinte de pregătire
politisti la perchezitii
Rețea de evaziune fiscală, destructurată: 62 de percheziții în București și opt județe. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei
tigarete flagrant
Captură de amploare a Poliției Capitalei: mii de țigarete contrafăcute, ridicate de la un bărbat de 50 de ani
politisti captura digi24
Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni
Recomandările redacţiei
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
liderii coalitie
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul din 2026: PSD tot nu...
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
MAE anunță că două zboruri din Dubai spre România sunt programate...
Ultimele știri
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită”
Oana Gheorghiu: Peste 1.000 de sesizări pe platforma „Fără hârtie”, în prima zi de funcționare
Nicușor Dan face joi o vizită în Polonia. Care este programul anunțat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Mama Andreei Anița, care a împlinit 57 de ani chiar în ziua în care fiica ei a murit, mesaj dureros...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii