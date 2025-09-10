Șeful ELCEN a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Claudiu Crețu este acuzat de luare de mită

Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită.

Aceeași măsură a fost luată și față de directorul comercial al ELCEN, Cristian Zamfiroi, pentru două infracțiuni de complicitate la luare de mită și o infracțiune de luare de mită, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

Directorul ELCEN este suspectat că ar fi primit o mită de 40.000 lei pentru a urgenta plata a trei facturi de peste 7 milioane de lei.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 01 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ, în calitatea menționată anterior, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, în biroul unei societăți comerciale din Municipiul București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

În data de 10 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, administratorului unei societăți comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

În data de 30 iulie 2025, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins administratorului unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Banii ar fi fost dați de fratele unui cetățean moldovean cu afaceri în Rusia, Valeriu Slivinschi. Compania celor doi, în ultimii ani, ar fi primit mai multe contracte în domeniul energiei în valoare de sute de milioane de lei.

În cursul zilei de marți au avut loc percheziții de amploare în opt locații din București și Ilfov, la sediul ELCEN, acasă la persoanele vizate de anchetă, dar și la sediile unor societăți comerciale.

Editor : Ș.R.