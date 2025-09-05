Judecătorii de la Tribunalul București se pronunță, vineri, asupra deciziei finale în cazul tânărului care a lovit, pe o stradă din Capitală, un curier din Bangladesh. Individul vrea să iasă cât mai curând din spatele gratiilor și le-a cerut magistraților o măsură mai blândă.

După o ședință de judecată care a durat aproximativ două ore, magistrații au rămas în pronunțare, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și declarațiile făcute vineri și vor lua o decizie, care, cel mai probabil, va fi anunțată în a doua parte a zilei.

În timpul ședinței, individul a încercat să-i convingă pe magistrați că el merită o măsură mai blândă și să fie cercetat în stare de libertate.

De cealaltă parte însă, procurorii își doresc ca el să rămână în spatele gratiilor pentru că îl consideră un pericol public. Anchetatorii au menționat faptul că există un risc mare ca tânărul să comită un atac similar în cazul în care este lăsat în libertate.

Decizia judecătorilor va fi una definitivă. Tânărul de 20 de ani și-a petrecut ultima săptămână în arestul Capitalei. El a fost reținut și mai apoi arestat după ce a lovit un curier din Bangladesh.

Întregul atac a fost filmat, însă suspectul a fost imobilizat în doar câteva secunde, deoarece în momentul în care l-a lovit pe curier, un polițist care era în timpul liber se afla în apropiere.

La audieri, suspectul a recunoscut fapta, însă le-a spus procurorilor că a mai avut în trecut un incident cu un alt curier și de aceea a reacționat violent de această dată.

