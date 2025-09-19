Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Flavius Nedelcea, secretat de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unor surse Digi24.ro.

Nedelcea, fost consilier județean PSD în Caransebeș, este secretar de stat la Ministerul Economiei din anul 2022.

Potrivit ultimei declarații de interese depuse (în anul 2024), Nedelcea făcea parte din patru Consilii de Administrație:

  • SC IOR SA, pentru care a obținut 36.528 lei;
  • CNAIR, pentru care a obținut 11.208 lei;
  • CARFIL SA, pentru care a obținut 9.206 lei;
  • Loteria Română, pentru care a obținut 33.596 lei;

În același timp, Nedelcea a mai încasat 155.824 de lei din salariul de vicepreședinte comitet interministerial de finanțări la Exim Bank. 

Știre în curs de actualizare

