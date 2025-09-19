Live TV

Complot al unui secretar de stat din Ministerul Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local. Ce a transmis DNA

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 24 MAI 2023
Complot al unui secretar de stat din Ministerul Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local. Ce a transmis DNA / Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelcea, și că i-a pus sub control judiciar pe Sebastian Hotca, șeful ANPC, dar și pe un director din aceeași instituție, Anghel-Silviu Paul. Aceștia sunt acuzați că ar fi colaborat pentru a schimba abuziv din funcție un comisar șef-adjunct din cadrul Protecției Consumatorilor Caraș-Severin.

DNA a transmis oficial că Nedelcea i-ar fi cerut lui Sebastian Hotca să mute temporar o persoană care avea „funcție de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC”.

Deși inițial a agreat să colaboreze cu procurorii, Nedelcea „ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți” că există acest dosar, mai arată DNA. 

„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C”, potrivit comunicatului DNA.

Mutarea ar fi fost făcută, potrivit procurorilor, pentru a-i face loc unei alte persoane în funcția de comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin.

În cazul directorului ANPC, Paul Anghel, procurorii subliniază că „ar fi exercitat acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni” asupra persoanei schimbate din funcție.

„Inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”, potrivit procurorilor.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
teodora pana fb
2
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
3
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
4
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Avion F-22 raptor
5
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Exercițiu militar NATO de amploare în România. Moșteanu: „Nu suntem...
bolojan retaileri original_govr2957
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor...
Ultimele știri
Serghei Lavrov se va întâlni cu Marco Rubio săptămâna viitoare. Întâlnirea vine după ce Trump s-a declarat „supărat” pe Putin
Un bărbat din Arad a fost reţinut după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine. Șase dintre ei au murit
Ouă bio vândute în două mari rețele comerciale, retrase de la raft din cauza riscului de contaminare cu Salmonella
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-09-19 at 13.19.22
Ce au găsit procurorii după perchezițiile de la Spitalul Municipal Caransebeș. Managerul a fost reținut de DNA
BRASOV - PERCHEZITII - COMPANIA APA - 18 SEP 2025
Cum a încercat directorul interimar de la SC Apa Brașov SA să rămână în funcție. DNA l-a reținut pe Liviu Cocoș
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Managerul spitalului din Caransebeş, ridicat de procurorii DNA pentru luare de mită. Alte două persoane sunt cercetate în dosar
ridesharing
Ride-sharing cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci administratori de firme pentru evaziune fiscală și mită
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai mulți liberali vizați într-un dosar de mită și trafic de influență
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea...
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Pot cumpăra un apartament doar pe numele meu dacă sunt căsătorit? Regula oficială
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Creștere record de pensie cu 1.700 lei la trecerea la „limită de vârstă”. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”