Complot al unui secretar de stat din Ministerul Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local. Ce a transmis DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelcea, și că i-a pus sub control judiciar pe Sebastian Hotca, șeful ANPC, dar și pe un director din aceeași instituție, Anghel-Silviu Paul. Aceștia sunt acuzați că ar fi colaborat pentru a schimba abuziv din funcție un comisar șef-adjunct din cadrul Protecției Consumatorilor Caraș-Severin.

DNA a transmis oficial că Nedelcea i-ar fi cerut lui Sebastian Hotca să mute temporar o persoană care avea „funcție de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC”.

Deși inițial a agreat să colaboreze cu procurorii, Nedelcea „ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți” că există acest dosar, mai arată DNA.

„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C”, potrivit comunicatului DNA.

Mutarea ar fi fost făcută, potrivit procurorilor, pentru a-i face loc unei alte persoane în funcția de comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin.

În cazul directorului ANPC, Paul Anghel, procurorii subliniază că „ar fi exercitat acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni” asupra persoanei schimbate din funcție.

„Inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”, potrivit procurorilor.

