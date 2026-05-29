Lot de salată de icre cu hering și ceapă, rechemat de la consumatori după depistarea unei bacterii periculoase

Un lot de salată de icre cu hering și ceapă a fost rechemat de la consumatori ca măsură de precauție, după ce analizele au indicat prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și îl pot returna.

Un lot de salată de icre cu hering şi ceapă, produs de Negro 2000 SRL şi vândut în magazinele Profi, a fost rechemat de la consumatori după ce a fost detectată prezenţa bacteriei Listeria monocytogenes, anunţă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit ANSVSA, producătorul Negro 2000 SRL a iniţiat rechemarea voluntară a produsului Gustări pescăreşti – Salată de icre cu hering şi ceapă (70 g), ca măsură preventivă pentru protejarea sănătăţii publice. Este vizat lotul 1363PB, având data expirării 25.06.2026.

Motivul rechemării îl reprezintă detectarea prezenţei Listeria monocytogenes. Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume. Produsul poate fi returnat în orice magazin Profi, cu prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

ANSVSA arată că produsul a fost comercializat în mai multe magazine Profi din judeţele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, Dâmboviţa, Buzău, Argeş, Ialomiţa şi Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum depozitate necorespunzător. Boala nu se transmite prin contact direct între persoane.

Editor : M.I.