Live TV

Lot de salată de icre cu hering și ceapă, rechemat de la consumatori după depistarea unei bacterii periculoase

Data publicării:
Taramosalata Greek spread Paste (pate) made of ground fish, shrimps, and caviar, served with lemon. Fish Egg Paste Tarama (white and rose), popular Is
Salată de icre. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia Images

Un lot de salată de icre cu hering și ceapă a fost rechemat de la consumatori ca măsură de precauție, după ce analizele au indicat prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și îl pot returna.

Un lot de salată de icre cu hering şi ceapă, produs de Negro 2000 SRL şi vândut în magazinele Profi, a fost rechemat de la consumatori după ce a fost detectată prezenţa bacteriei Listeria monocytogenes, anunţă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit ANSVSA, producătorul Negro 2000 SRL a iniţiat rechemarea voluntară a produsului Gustări pescăreşti – Salată de icre cu hering şi ceapă (70 g), ca măsură preventivă pentru protejarea sănătăţii publice. Este vizat lotul 1363PB, având data expirării 25.06.2026.

Motivul rechemării îl reprezintă detectarea prezenţei Listeria monocytogenes. Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume. Produsul poate fi returnat în orice magazin Profi, cu prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

ANSVSA arată că produsul a fost comercializat în mai multe magazine Profi din judeţele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, Dâmboviţa, Buzău, Argeş, Ialomiţa şi Brăila.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum depozitate necorespunzător. Boala nu se transmite prin contact direct între persoane.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Surse: Nicușor...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
5
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cameră de supraveghere cu sistem de recunoaștere facială
Vinovați până la proba contrarie: Cum au ajuns tot mai mulți britanici să fie identificați ca hoți în magazine, deși nu au furat nimic
Programul magazinelor de 1 mai. Foto Getty Images
Ce program au magazinele în minivacanța de 1 Mai 2026. Până la ce oră rămân deschise supermarketurile de Ziua Muncii
alimente magazin casa unirea
ANSVSA a dat aproape 600 de amenzi, de 4,4 milioane de lei, după controale în magazine, piețe și transporturi de alimente
Programul magazinelor în zilele de Crăciun. Foto Getty Images
Programul magazinelor de Crăciun 2025: Zilele în care supermarketurile sunt închise
femeie la cumparaturi
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să cheltuie, în medie, o familie în luna decembrie: „Cumperi ce îți permiți”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea...
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicuşor Dan acuză „iresponsabilitatea unor lideri politici care...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
Ultimele știri
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
UE a decis deblocarea a miliarde de euro pentru Ungaria
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil, însă președintele Nawrocki a anunțat că nu o va promulga
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”